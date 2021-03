Mandelstam: les œuvres complètes – Lecture bilingue et présentation par l’éditrice et le traducteur (Lausanne)

Mandelstam: les œuvres complètes

Lecture bilingue et présentation par l’éditrice et le traducteur

Jeudi 25 mars 2021 (19h00 - 21h00) - Librairie de la Louve - Place de la Louve, Lausanne, Suisse

La Dogana et Le Bruit du temps se sont associés pour publier

les Œuvres complètes de Ossip Mandelstam,

retraduites à cet effet par Jean-Claude Schneider. Avec Anastasia de la Fortelle et Jean-Claude Schneider.

La librairie La Louve et le CTL invitent à une présentation de la première publication en français des œuvres complètes (à l’exception de la correspondance du poète) d’Ossip Mandelstam entièrement traduites par Jean-Claude Schneider. Éminent poète, traducteur de l’allemand, Jean-Claude Schneider a appris le russe pour traduire Mandelstam, après avoir reçu de la main de Paul Celan le petit volume de traductions que le poète allemand avait lui-même publiées, en 1959. Jean-Claude Schneider a été consacré pour ce travail par le prix de traduction poétique Nelly-Sachs 2018. L’appareil critique est dû à Anastasia de La Fortelle, qui enseigne la littérature et la langue russe à l'Université de Lausanne. Il parachève cette co-édition du Bruit du temps et de La Dogana, préfacée par deux essais remarquables du traducteur.