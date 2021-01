Michel Zink,

On lit mieux dans une langue qu'on sait mal

Les Belles Lettres

280 p. — Parution : 14/01/2021 — EAN13 : 9782251451596

«Celui qui lit dans une langue étrangère se fait une force de sa faiblesse. Il lit avec plus d’attention que dans sa langue maternelle. L’incompétence est pour lui un stimulant autant qu’un handicap. On lit mieux dans une langue qu’on sait mal.»

Comme il l’a fait de ses lectures d’enfance dans Seuls les enfants savent lire, Michel Zinkse souvient ici de quelques-uns des livres lus au cours de sa vie en allemand, anglais ou italien, non qu’il possède parfaitement ces langues, mais au contraire parce que la paresse lui a trop souvent fait préférer le plaisir de la lecture à l’effort d’un apprentissage méthodique. Un libre parcours littéraire qui ne manque pas d'humour !

Michel Zink a suivi une carrière universitaire qui l’a conduit de l’École normale supérieure au Collège de France, où il a occupé de 1994 à 2016 la chaire de Littératures de la France médiévale, et à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il est le Secrétaire perpétuel. Mais il est aussi l’auteur de romans et de contes. Il a été élu en 2017 à l’Académie française.

Feuilleter l'ouvrage…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…