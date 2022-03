ENQUÊTE SUR LA BIBLIOPÉGIE ANTHROPODERMIQUE

Traduit de l’anglais par Phoebe Hadjimarkos-Clarke.

À travers le monde, entourés de livres ordinaires reliés en papier et en cuir, reposent dans certaines bibliothèques de sinistres volumes d’un genre bien particulier : les ouvrages reliés en peau humaine.

Megan Rosenbloom enquête sur les vérités historiques et scientifiques qui sous-tendent la bibliopégie anthropodermique – une pratique datant majoritairement du XIXe siècle consistant à relier les livres avec ce cuir des plus intimes. Dans cet ouvrage, elle exhume leurs origines et ressuscite les collectionneurs, les médecins, les assassins, les innocents et les miséreux qui furent les protagonistes de cette histoire. Au fil du texte, l’autrice raconte également comment, avec l’aide d’une équipe composée de scientifiques, de conservateurs et de bibliothécaires, elle authentifie les livres supposés anthropodermiques, démêlant les mythes qui entourent leur création et s’interrogeant sur l’éthique de leur conservation.

Dans Des livres reliés en peau humaine. Enquête sur la bibliopégie anthropodermique – un ouvrage captivant et macabre au meilleur sens du terme –, Megan Rosenbloom élabore un récit à la croisée de l’intrigue universitaire et de la curiosité médicale, qui revient sur le rapport problématique qu’a pu entretenir la médecine avec les classes défavorisées.