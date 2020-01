Sur la ligne de mire

Michel Porret

éd. Georg

ISBN 978-2-8257-1114-9

Collection Achevé d'imprimer

Nombre de pages 192

Parution29 avr. 2019

Sur la ligne de mire fait écho au « présent crénelé » — selon la formule inquiète que René Char dédie à la poésie contemporaine, cette autre façon de garder la tête haute lorsque toutes les preuves se sont effondrées et qu’il importe d’avancer. Ce bouquet de textes ambitionne de focaliser le regard sur quelques objets et problèmes d’aujourd’hui. Leur singularité ou leur banalité font signes dans le monde contemporain dont la violence se décline entre le terrorisme global et le nomadisme des déracinés de la guerre ou des catastrophes climatiques.



Dans l’écriture de l’urgence, cet essai fragmenté résulte de l’errance aventureuse dans les discours, les images et les imaginaires contemporains. Ceux graves ou légers que médiatise l’événementiel, sur la ligne de mire de la dramaturgie collective, ou faits divers d’une actualité devant laquelle le regard historique hésite souvent, car il lui manque le recul, les perspectives diversifiées et les sources multiples à croiser.

Michel Porret est professeur d’histoire moderne à l’université de Genève. Ses enseignements, ses recherches et ses publications portent notamment sur l’histoire sociale et culturelle des Lumières, de l’utopie, du droit de punir, de la médecine légale et de la bande dessinée.

Voir le site de l'éditeur…