Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Notre vie chez les riches. Mémoires d’un couple de sociologues

Editions La Découverte

Coll. "Zones"

Parution le 16/08/2021

192 p. – 16€ (9.99€ numérique) – ISBN : 9782355221279.

Le célèbre couple de sociologues de la bourgeoisie livre son autobiographie, des mémoires qui retracent près de six décennies d’une vie studieuse, amoureuse et engagée. L’un issu d’une famille ouvrière des Ardennes, l’autre fille d’un notable de Lozère, ils se rencontrent en 1965 à la bibliothèque de la faculté de Lille. Ils ne se quitteront plus. Études de sociologie, mariage précipité, séjour en coopération dans le Sahara marocain, rencontre avec Pierre Bourdieu, entrée au CNRS et puis, à la fin des années 1980, décision de prendre les nantis comme objet d’investigation, avec un premier livre écrit à quatre mains, Dans les beaux quartiers.

On les suit dans leur découverte de cet autre monde social, du Jockey Club aux chasses à courre, en passant par l’Automobile Club de France et ses réceptions au champagne. On accède ainsi aux coulisses d’une recherche qui suppose souvent de déployer des trésors d’ingéniosité pour accéder aux enceintes feutrées de l’entre-soi où se côtoient les grandes familles.

Ce récit agrémenté de nombreuses anecdotes peut se lire tout autant comme une introduction à leurs travaux que comme la traversée d’une époque par un duo singulier, témoin bicéphale des mutations de la société française et de ses élites sur un demi-siècle.

Lire un extrait.