Mona Ozouf

L’autre George. À la rencontre de George Eliot

Première parution en 2018

Collection Folio (n° 6807), Gallimard

Parution : 17-09-2020

288 p. — ISBN : 9782072878442.

«Ce livre n’est pas une biographie. Mais une promenade dans la forêt des romans, en compagnie d’une femme assez brave pour affronter, dans la société victorienne, l’ostracisme social que lui vaut sa liberté de mœurs et d’esprit. En gardant présente à la mémoire celle qui avait emprunté des chemins parallèles : une George encore, Sand, à laquelle Eliot vouait une affection passionnée.

Que dit la morale dans un monde déserté par l’intervention divine? Comment, entre appartenances et liberté, se construit une identité? Peut-on, quand on est une femme, à la fois revendiquer l’égalité et chérir la dissemblance?

La merveille est qu’en cheminant avec l’autre George, ces grandes interrogations, qui font toujours le vif de nos débats du jour, n’ont plus rien d’intimidant. Elles portent des noms, elles ont des visages. Elles font entendre des voix qui aident à mieux déchiffrer la vie.» — Mona Ozouf

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…