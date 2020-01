Littéraire, trop littéraire. Des compositions fragmentaires d'Akutagawa Ryûnosuke

Marie-Noëlle Beauvieux

Ed. Hermann, 2019

*

304 p.

40 EUR

ISBN : 9791037002266

*

DESCRIPTION :

D’Akutagawa, écrivain majeur du Japon du début du XXe siècle, les lecteurs français et japonais ont souvent l’image d’un auteur de fictions historiques – deux d’entre elles ont inspiré le premier film japonais primé à l’étranger, Rashômon, de Kurosawa Akira. On a jusqu’ici accordé moins d’attention aux nombreux textes brefs qui marquent sa production tardive, de 1923 à son suicide en 1927. Pendant cette période, marquée par des bouleversements socio-politiques et par un essor sans précédent de la presse littéraire, Akutagawa délaisse la nouvelle classique pour des productions plus libres. Il joue avec les genres littéraires et les influences japonaises et étrangères pour mieux dépeindre la complexité du réel. L’objet du présent ouvrage est de présenter ces textes qui témoignent par leur diversité d’une quête profondément littéraire des possibles de l’écriture fragmentaire.

