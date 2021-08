La Nature. Cours du Collège de France (1956-1960)

Maurice Merleau-Ponty

Points Seuil, sept. 2021

De 1956 à 1960, Maurice Merleau-Ponty, alors professeur au Collège de France, a consacré trois années de ses cours à explorer et interroger l’histoire du concept de Nature depuis l’Antiquité d’Aristote au xxe siècle de Freud, en passant par les sciences du vivant. Cet ouvrage, issu de la retranscription de notes prises par ses auditeurs, restitue sa pensée – et sa parole – à l’œuvre.

« Peut-on valablement étudier la notion de Nature ? N’est-elle pas autre chose que le produit de l’histoire au cours de laquelle elle a acquis une série d’acceptions qui ont fini par la rendre inintelligible ? ». Il s’agit, pour Merleau-Ponty, non seulement de comprendre pourquoi l’idée de Nature a été délaissée par ses contemporains, fascinés par l’Histoire – et en écho, pour nous, pourquoi cette même Nature est devenue omniprésente aujourd’hui –, mais aussi de rompre radicalement avec une tradition philosophique qui la réduit à une puissance extérieure et transcendante à l’homme.

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) — Philosophe, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands représentants de la phénoménologie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Phénoménologie de la perception (1945) et L’Œil et l’Esprit (1960).

