Marco Menin, La Morale sensitive de Rousseau - Le Livre jamais écrit

Paris : L'Harmattan, coll. "Rationalismes", 2019.

376 p.

EAN 9782343189666

La Morale sensitive ou le Matérialisme du sage est le titre d'un livre fantôme que Jean-Jacques Rousseau a souvent annoncé, sans jamais l'écrire. Ambiguë, l'idée de morale sensitive exprime, d'une part, la nécessité de rechercher les raisons et les outils de la morale dans la sensibilité, et donc dans la physiologie et la nature ; d'autre part, cette morale implique la volonté de préserver la liberté et l'autonomie de la sphère éthique, en l'éloignant de tout réductionnisme naturaliste. La seule solution semble donc être le renoncement à une éthique formelle rigide, au profit d'une approche plus flexible et processuelle.

Marco Menin est professeur en Histoire de la Philosophie à l'Université de Turin. Il dirige le Centre d'études interdisciplinaires « Métamorphoses des Lumières ». Il se consacre en particulier à l'histoire de la sensibilité et de l'émotion.