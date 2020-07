Marc Lapprand,

Pourquoi l'Oulipo ?

Hermann éd.

Paru le 24/06/2020

ISBN : 9791037004130

Collection : PUL/Hors collection

Pages : 176

L’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) est né en 1960 et demeure aujourd’hui bien vivace. En dialogue avec un certain Xanthiphas, nous proposons de renouveler la critique oulipienne de manière ontologique et ludique. L’Oulipo est analysé au regard de passages clés du passé, tels que l’ère des Grands Rhétoriqueurs et le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier l’influence des surréalistes et de Bourbaki. L’apport pataphysique est nuancé car la généalogie préoulipienne remonte chez ses deux fondateurs, François Le Lionnais et Raymond Queneau, aux années 1930. Sera posée également la question de l’intégration assez tardive des femmes en son sein. Enfin, des informations inédites provenant des archives de l’Oulipo offriront une meilleure contextualisation de l’évolution du groupe.

Marc Lapprand est professeur titulaire en lettres modernes au département de français de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique (Canada).

