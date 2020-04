Marc Joly

Après la philosophie

Histoire et épistémologie de la sociologie européenne

CNRS éditions,

EAN : 9782271131935

Collection : Interdépendances

Date de parution : 27/02/2020

Pagination : 568

Après la philosophie entend clore une vaste enquête destinée à éclairer aussi bien la naissance que le statut épistémologique de la sociologie. Cette enquête vise ainsi à dégager l’existence d’un paradigme sociologique unifié, par-delà la pluralité des manières de faire de la sociologie (statistique, ethnographie, analyse des processus de longue durée, etc.).

Émile Durkheim, en prêtant à la sociologie une triple vocation (viser une science sociale intégrée, contribuer à l’élaboration d’une théorie générale de la connaissance et nourrir une image scientifique de l’humanité et du monde), est le véritable fondateur de ce paradigme. Norbert Elias, ensuite, a beaucoup œuvré pour clarifier le domaine d’étude de la sociologie : à savoir des sociétés en développement constituées d’êtres humains interdépendants par nature et selon des dispositifs de contrainte spécifiques. Avant que Pierre Bourdieu ne parachève le paradigme en plaçant la « réflexivité » au cœur de l’habitus du sociologue.

Partant, la sociologie a très largement assumé et redéfini, en lien avec la psychologie et la biologie, les fonctions naguère attribuées à la philosophie par Kant, consacrant ainsi l’ambition théorique et épistémologique d’un au-delà de la philosophie.

