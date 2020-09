Maya Jasanoff

Le Monde selon Joseph Conrad

Traducteur : Sylvie Taussig

Albin Michel

2 Septembre 2020

432 p. — EAN13 : 9782226440297

Quiconque a lu Joseph Conrad n’a pas manqué d’être frappé par sa vision du monde. L’orphelin d’origine polonaise, devenu marin à l’âge adulte, ne s’est pas contenté de parcourir les océans avant de s’installer en Angleterre et de devenir l’écrivain à succès que nous connaissons, il a su lire les ténèbres de son époque et en faire un tableau aussi cruel qu’actuel.

Subtil mélange d’histoire, de biographie littéraire et de récit de voyage, cette enquête nous invite à embarquer, avec pour boussole et cartes maritimes les ouvrages mêmes de Joseph Conrad, sur des bâtiments de la marine marchande qui nous conduisent, comme Conrad naguère, aux quatre coins du globe. En retraçant les périples de l’auteur de Lord Jim, de la Malaisie au Congo en passant par les Caraïbes, Maya Jasanoff s’interroge sur la naissance d’une globalisation politique et cynique, expression de la domination sociale et économique d’un Occident prédateur, dont Conrad fut le témoin privilégié à la fin du XIXe siècle.

L’impérialisme et le colonialisme, le capitalisme exacerbé, les flux migratoires, le racisme d’État et le racisme de l’homme blanc, la révolution des communications… sont autant de sujets abordés par le célèbre écrivain dans une œuvre véritablement visionnaire, dont Maya Jasanoff nous montre qu’elle reflète avec force les problématiques et les défis du monde moderne.

Professeure d’histoire à Harvard (Empire britannique et Histoire globale), Maya Jasanoff a reçu de nombreuses distinctions pour son œuvre. Classé parmi les « meilleurs livres de l’année 2017 » par le New York Times, Le Monde selon Joseph Conrad a notamment reçu le prestigieux prix de Littérature historique Cundill 2018 et a été sélectionné la même année pour le grand prix britannique, « The James Tait Black Prize ».

Voir le livre sur le site de l'éditeur…