La Fabrique Calvin. L'ultime Institutio christianæ religionis et trois autres livres corrigés par Jean Calvin et ses secrétaires (1556-1563)

En décembre 2019, puis au cours de l’année 2020, en mars, juste avant le début de la pandémie, puis en août, enfin en décembre, Max Engammare a eu la chance insigne, mais travaillée, de découvrir quatre livres latins de Calvin, annotés par lui et par deux secrétaires, dont son frère Antoine : l’Institution de la religion chrétienne (1559), le commentaire sur les Psaumes (1557), la seconde version du commentaire sur Esaïe (1559) et le commentaire des Épîtres pauliniennes (1556). À côté de son travail chez Droz, il a donc mené l’enquête, retrouvé les premiers acheteurs, dont Jean Crespin, puis entrepris la rédaction de ce livre. Le lecteur découvrira, pour la première fois, comment Calvin travaillait, comment il corrigeait ses livres essentiels, pour laisser à la postérité, dans un geste humaniste généralisé – et l’on pense à Érasme ou à Montaigne et à bien d’autres – une œuvre affermie et lissée, débarrassée quasi de toute scorie. Quelques inflexions de sa pensée théologiques et quelques éclaircissements bienvenus se laissent saisir. On entre ainsi dans ce que l’auteur appelle la Fabrique Calvin, car le Réformateur a mis en place trois ateliers de rédaction et des stratégies pour que rien de son activité intellectuelle et spirituelle ne se perde. Toutes les annotations importantes sont données et traduites, alors que les 104 annotations dans son exemplaire de la dernière version latine de l’Institution de la religion chrétienne sont notées, annotées et traduites en annexe.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

PREMIÈRE PARTIE ENQUÊTE SUR QUATRE LIVRES DOMESTIQUES DE CALVIN

Chapitre premier. Les deux premières notes de la main de Calvin

Chapitre II. L’exemplaire retrouvé et sa destinée

Chapitre III. Le jeu des doublets genevois jusqu’en 1846

Chapitre IV. Les copies de Calvin données aux imprimeurs

Chapitre V. Trois autres exemplaires de la Fabrique Calvin

Chapitre VI. Robert Estienne et Jean Calvin

SECONDE PARTIE LES CORRECTIONS ET LES CORRECTEURS

Chapitre VII. Les corrections de Calvin

Chapitre VIII. Les secrétaires-collaborateurs de la Fabrique Calvin

Chapitre IX. Copistes, famuli, amanuenses et secrétaires

Chapitre X. Les corrections de l’Institutio de 1559

Conclusion

Annexe. Tableau des corrections de l’exemplaire domestique de l’Institutio de Calvin

Bibliographie indispensable

Index nominum

Table des illustrations