Sommaire : ARTICLES – L. MOULIN, « Aux origines des cornes des cocus » ; D. AMHERDT et I. J. GARCÍA PINILLA, « Les Philadelphiarum libri duo de Hieronymus Rupeus. Un instantané du monde humaniste parisien en 1537 » ; I. FABRE, « Les eaux mélancoliques. Poétique du Psaume 37 chez Marot » ; M. CASTAÑO, « Un manuscrit du Romuleon latin autour d'Enguerrand Quarton et Barthélemy d'Eyck » – NOTES ET DOCUMENTS – Q. ROCA, « La préface latine de Jean Calvin à sa traduction française des homélies de chrysostome » ; M.-E. BOUTROUE, « Un manuscrit des Propos mémorables de Gilles Corrozet à Saint-Louis des Français » – COMPTES RENDUS.