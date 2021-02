Mohamed El Khatib

L’Acteur fragile. Premier portrait : Éric Elmosnino

Les Solitaires Intempestifs

ISBN 978-2-84681-631-1

48 p.

7,00 €

PRÉSENTATION

À la suite d’une performance créée en 2018 avec le cinéaste Alain Cavalier, l’auteur Mohamed El Khatib a voulu revenir sur des thèmes évoqués au long de leurs échanges : la tendresse et la distance qu’ils cultivent à l’égard des acteurs.

Figure à la fois fascinante et inquiétante, l’acteur est un objet de fantasmes associé à un métier précieux et précaire.

À l’invitation de France Culture, Mohamed El Khatib initie une série de portraits d’acteurs et d’actrices qui ont marqué le théâtre ou le cinéma français : la série a été inaugurée le 18 juillet 2019 à l’occasion d’une lecture inédite avec Éric Elmosnino au Festival d’Avignon.

