Michel Delon

La 121ème journée.

L'incroyable histoire du manuscrit de Sade

Albin Michel

30 Septembre 2020

256 p. — EAN13 : 9782226441508

Peu avant la prise de la Bastille, Sade est évacué de la forteresse où il doit abandonner sa bibliothèque et nombre de ses manuscrits. Parmi eux, le rouleau des Cent Vingt Journées de Sodome constitue une expérience d’écriture sans précédent. Il ne sera publié qu’au XXe siècle et exposé au public pour la première fois au XXIe. Suivre sa trace, de sa rédaction jusqu’à aujourd’hui, c’est traverser la Révolution française, le Berlin des années folles, le Paris et la Genève des grands mouvements financiers.

Les Cent Vingt Journées de Sodome sont une source pour les surréalistes, un défi pour les philosophes et les cinéastes, un objet de commerce et de controverse. Son frêle papier heurte de plein fouet le moralisme contemporain qui prétend imposer les normes d’aujourd’hui aux œuvres du passé et voudrait nier toute autonomie de la pensée et de l’art. Raconter l’histoire d’un rouleau de papier, c’est suivre la frontière fluctuante de la liberté de penser et d’écrire.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…