Michèle Cohen-Halimi

L'action à distance. Essai sur le jeune Nietzsche politique

éditions nous

432 pages



25 euros

ISBN: 978-2-370840-87-5

PRÉSENTATION

L’action à distance est une plongée dans la pensée politique du jeune Nietzsche. Les analyses lumineuses de Michèle Cohen-Halimi se confrontent à une extraordinaire profusion de textes, qui furent le lieu de l’élaboration nietzschéenne d’une dialectique du devenir faisant surgir, dans le temps, une autre temporalité. De cette élaboration — prise dans l’écheveau souterrain des brouillons, des esquisses, des projets, des livres — procèdent à la fois l’invention de l’« inactualité » et la définition plus secrètement anachronique de la culture comme possibilité d’une transformation des formes d’existence, soutenue par une nouvelle pensée du temps. La question politique est entièrement réélaborée, elle déborde et décentre l’État pour investir les mœurs. Dans la pensée politique du jeune Nietzsche se trouvent ainsi cristallisés tous les symptômes du monde moderne.

Michèle Cohen-Halimi est philosophe, traductrice, professeure à l’Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis.