Qu’est-ce que l’humour?

Mathieu Chauffray

Vrin - Chemins Philosophiques

128 p. — ISBN 978-2-7116-2702-8 — avril 2020



Les débats sur l’humour portent souvent sur la liberté d’expression. Mais un effort de définition peut nous aider à le penser comme un outil de langage et une caractéristique des personnes. Comme n’importe quel outil, sa valeur dépend de l’usage que nous en faisons : liant social très puissant et véritable vecteur d’idées, il peut aussi se révéler destructeur dans les humiliations ou les ravages du sarcasme. L’auteur se propose d’examiner les définitions classiques de l’humour pour les questionner. Est-il réductible à la moquerie? Pouvons-nous l’appliquer, au contraire, comme un baume sur nos plaies? Enfin, l’humour peut-il être considéré comme une disposition à surprendre et à être surpris pour lier les amitiés ou développer les savoirs?

Si l’humour est une vertu intellectuelle, il dépend de nos vertus morales autant que de nos compétences rhétoriques. C’est le point de vue qui sera défendu dans cet ouvrage, qui envisage de traiter les divisions générées par l’humour, mais aussi les relations tissées grâce à lui lorsqu’il provoque l’étonnement, la gaîté et la connaissance de réalités jusqu’alors inaperçues.

Mathieu Chauffray est professeur de philosophie au lycée de la Malgrange, à Nancy, et enseignant à l’Université de Lorraine.

