Michel Chaillou, Jacques Roubaud

Entretiens d'Étretat

Dessins de Jean-Luc Parant

Préface de Jacques Roubaud

éd. du Canoé, 2020



ISBN : 978-2-490251-14-8 — 144 p.

Deux amis poètes, l’un professeur de littérature, Michel Chaillou, et l’autre de mathématiques, Jacques Roubaud, conversent sur la transmission des connaissances. La matière qu’ils enseignent comme leurs lectures sont très éloignées mais leur stratégie et leurs interrogations sont les mêmes : « Peut-on transmettre un savoir ? Enseigner quoi et à qui ? Si on note, qui note celui qui note ? ... »

Empruntant pour leurs conversations l’identité de deux illustres devanciers, figures néanmoins oubliées, Balthazar Baro, secrétaire d’Honoré d’Urfé, poète de Valence, mort en 1650 pour Michel Chaillou et Arthur Cayley, algébriste célèbre, mort en 1895 à Cambridge, pour Jacques Roubaud, ils échangent leurs points de vue sur la plage d’Etretat.

Au cours de ces entretiens qui se déroulèrent de 1992 à 1993 et furent publiés dans Le Monde de l’Education à l’initiative de Frédéric Gaussen, le lecteur reçoit les plus drôles et les plus jouissives réparties que les deux poètes érudits qui marchent et rêvent ensemble s’envoient, en se jouant de leur savoir et de leur langue. Une merveille !

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Étretat des lieux", par Jean-Pierre Salgas (mis en ligne le 29 juillet 2020).

Au printemps 1992, Le Monde de l’éducation propose à deux écrivains également professeurs un dialogue sur l’enseignement. Michel Chaillou est prosateur romancier, Jacques Roubaud poète mathématicien, ils ont des matières différentes, mais des stratégies semblables. Quinze épisodes parurent, à propos du début du texte, du maître et du mètre, de l’orthographe, des vagues, du sonnet. Ces Entretiens d’Étretat paraissent presque trente ans plus tard.