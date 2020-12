Violence et récit

Dire, traduire, transmettre le génocide et l'exil

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

Hermann éd.

Paru le 04/12/2020

ISBN : 9791037006363 — 280 p. — 28,00 €

Face au désastre, peut-il y avoir un récit ? Au sortir du camp de Buchenwald, à l’heure des dizaines de milliers de morts en Méditerranée, que dire, que traduire, que transmettre ? Le récit peut-il prendre forme lorsqu’il s’agit d’attester du mal et de la cruauté, dont la conflagration mine l’écrit ? La violence empêche le récit lorsque les mots manquent radicalement pour dire l’expérience génocidaire ou exilique. Elle l’abîme, tant sa transmission et son écoute sont hypothéquées par le déni et le silence de la société qui le recueille. À travers l’étude de plusieurs formes de récits – chroniques de ghetto, récits de guerre ou poèmes et fictions – émerge l’inconscient de l’Histoire qui ne cesse de traduire les expériences de domination et de persécution de populations marginalisées. Comment décentrer la violence pour rendre le récit audible

Les dispositifs d’écoute, d’interprétariat et de transmission se renouvellent. Ce livre apporte une lecture inédite des récits de violence, en proposant un parallèle entre les violences génocidaires et les exils contemporains dans une perspective résolument pluridisciplinaire.

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est professeur des universite en anthropologie de l’Inde a l’Inalco, chercheur a l’UMR 245 CESSMA et psychologue à l'hôpital Avicenne (Bobigny) auprès d’exilés. Ses re centes publications articulent anthropologie, psychanalyse et clinique, et portent sur l’exil, le trauma et la culture.

