Une histoire d'œil. La critique dramatique face à la mise en scène (1870-1914)

Autour de 1887, date traditionnellement retenue comme celle qui marque la naissance de la mise en scène moderne, l’on pourrait s’attendre à ce que ces spectateurs professionnels que sont les critiques dramatiques prennent en compte non seulement la pièce, mais encore les décors, les accessoires, les costumes et, surtout, qu’ils mettent en relation la partie textuelle et la partie scénique pour penser le spectacle comme un tout.



Qu’en est-il dans les faits ? Quelle place occupe la mise en scène parmi les modalités d’appréciation et d’évaluation des spectacles de cette époque ? La critique prête-t-elle alors une signification à la matérialité de la représentation ?



L’enquête menée par l’auteur du présent ouvrage à travers les journaux et les revues conduit à esquisser une autre histoire du théâtre : celle de l’idée que l’on s’en fait au tournant des XIXe et XXe siècles.



Marianne Bouchardon, agrégée de Lettres modernes, est Maître de conférences en littérature française à l’université de Rouen-Normandie (CÉRÉdI), où ses recherches portent sur l’histoire et la théorie du théâtre aux XIXe et XXe siècles. Cet essai est issu de l’inédit qu’elle a soutenu dans le cadre de son Habilitation à diriger des recherches sous la direction de Florence Naugrette.