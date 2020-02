Terreur !

La Révolution française face à ses démons

Michel Biard

Marisa Linton

A. Colin

Parution: 05/02/2020

EAN : 9782200623517

Pages : 304



Au cœur de la réflexion sur la Révolution française, la « terreur » constitue une véritable énigme. Comment cette révolution, qui promeut les Droits de l’Homme, entend réformer la justice au nom des Lumières et convaincre ses opposants par la seule force de la Raison, en vient-elle à mettre en œuvre une terrible répression contre ses adversaires ? La guillotine, initialement conçue pour être un symbole d’humanisation de la peine capitale, devient ainsi un redoutable instrument d’élimination politique et marque en profondeur l’image de la Révolution, mais aussi celle de la France dans le monde.

Fruit d’un prétendu « système » inventé par les vainqueurs de Robespierre, la Terreur est ici saisie dans toute sa complexité, notamment dans ses liens avec l’état d’exception et le Gouvernement révolutionnaire. Cet ouvrage a pour ambition de livrer des éléments factuels et des réflexions qui permettront de comprendre comment ce phénomène de la « terreur » a pu aussi durablement ternir l’image et le souvenir de la Révolution française.

Sommaire :

La Terreur, un concept imposé par les thermidoriens - Que signifie le mot "terreur" au XVIIIe siècle ? - Le poids des peurs et des émotions - Radicalisation des affrontements et aggravation de la répression -Un temps d'exception politique - Les luttes politiques au sein de la Convention, un moteur de la "terreur" - Paris et la "Vendée" au coeur de la "terreur" - Quels bilans ?

