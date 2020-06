Maurizio Bettini

Contre les barbares

[Homo sum. Essere « umani » nel mondo antico]

Comment l'Antiquité peut nous apprendre l'humanité

Traduction (Italien) : Madeleine Rousset Grenon

Flammarion

coll. Champs actuel

Paru le 03/06/2020

Genre : Essais

176 p. — EAN : 9782081451810

Autrefois, raconte Virgile, un homme quitta son pays ravagé par la guerre, fit naufrage en Méditerranée et échoua sur la côte de Carthage. Bien qu’étranger, il fut reçu par les habitants du lieu comme un égal. Il se nommait Énée et, plus tard, fonderait Rome.

Aujourd’hui, d’autres hommes font naufrage dans cette même mer et échouent sur nos côtes. Savons-nous les accueillir dignement ? Nous qui nous prétendons héritiers du monde classique, n’avons-nous pas perdu une part essentielle de son enseignement ?

Avec finesse et érudition, Maurizio Bettini enquête chez les auteurs grecs et latins pour redonner du sens à notre conception des droits de l’homme. « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger », disait le poète latin Térence : en l’oubliant, ne devenons-nous pas les barbares d’aujourd’hui ?

