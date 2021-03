Matthew B. Crawford

Prendre la route. Une philosophie de la conduite

La découverte

ISBN : 9782707198808

368 p.

15,99 €

PRÉSENTATION

Y a-t-il un rapport entre l’amour de la mécanique et l’esprit civique ? Entre le plaisir du risque calculé au volant et les ressorts profonds de notre humanité ? Après avoir chanté dans Éloge du carburateur les beautés de la moto, notre philosophe-mécanicien se penche sur l’avenir de la conduite automobile, les secrets du tuning ou de la glisse sous accélération et les mystères du couplage cognitif et sensorimoteur entre le cerveau, le corps humain et les humeurs subtiles de l’arbre à cames et du moteur à combustion interne.

Mêlant les péripéties autobiographiques cocasses de son interminable bricolage d’une VW Coccinelle de 1975 et les réflexions de la philosophie analytique sur la morale des accidents de circulation, passant de l’exploration des sous-cultures automobiles les plus baroques – courses hors-piste dans le désert et derbys de démolition – à l’étude du pilotage de minivoitures par des rats de laboratoire, il offre un plaidoyer en faveur des plaisirs libertaires et des vertus citoyennes de l’art de conduire.

L’histoire technologique, économique et sociale de l’automobile débouche aujourd’hui sur une disjonction de plus en plus grande entre l’être humain et ses prothèses mécaniques. À l’horizon des voitures sans chauffeur et de l’automatisation généralisée, l’auteur dénonce une dystopie régressive qui risque de se traduire par une atrophie de nos facultés créatives et une érosion de notre économie de l’attention. Au nom du « toujours plus de sécurité », la déqualification progressive des conducteurs expose en fait les usagers de l’automobile à de nouveaux dangers tout en les dépossédant d’un ensemble d’aptitudes et de responsabilités cruciales. Le choix entre conduire et être conduit, faire et se laisser faire, est aussi en dernière analyse un choix entre autogouvernement républicain et aliénation bureaucratique.

Lire l'introduction...