Référence bibliographique : Lydie Parisse, Les Voies négatives de l’écriture dans le théâtre moderne et contemporain, Classiques Garnier, collection "Bibliothèque des Lettres modernes", 2019, 277 p., 35 euros., Classiques Garnier, collection "collection "Bibliothèque des Lettres modernes"", 2019, 277 p., 35 euros.

Pourquoi crée-t-on ? Qu’est-ce qui est en jeu dans l’acte de création ? Si Maurice Maeterlinck, Samuel Beckett, Jerzy Grotowski ont vu dans la voie négative l’essence de l’acte théâtral, des dramaturges contemporains, tels Valère Novarina, se réclament de ce paradigme pour qualifier le processus créateur, envisagé dans sa dimension critique, parce qu’il consiste moins à « faire » qu’à « défaire ». Ce livre est une étude croisée entre la philosophie et le théâtre, mais aussi une réflexion sur le processus créateur et sur l’écriture, qu’elle soit textuelle ou scénique. Il aborde la philosophie de la voie négative en tant qu’elle propose un discours sur l’art, et dessine un courant de sensibilité littéraire et artistique de la fin du XIXe siècle à l’extrême contemporain.

Il s’agit ici d’ouvrir un horizon de recherche, aussi cette étude ne prétend-t-elle nullement à l’exhaustivité sur le plan des artistes choisis. On y évoque des démarches et des poétiques très diverses touchant des écrivains dramatiques (Maeterlinck, Villiers de l’Isle-Adam, Ibsen, Bernhard, Handke, Harrower, Fosse), des écrivains-metteurs en scène (Brecht, Beckett, Novarina, Lagarce, Pommerat, Lauwers, Kane, Liddell), des metteurs en scène (Grotowski, Brook, Castellucci, Régy), et des peintres et plasticiens.

Table des matières

Partie 1. Processus herméneutiques.

Un courant mal connu.

Le lexique de la voie négative au théâtre.

Processus de déprise et acte créateur.

Partie 2. Processus critiques.

Défaire pour faire.

Défaire le langage.

Défaire le visible.

Défaire le corps.

Partie 3. Personnages et figures apophatiques. Essai de typologie.

Humains sans qualités.

L’illettré-e éclairé-e.

L’idiot, l’idiote.

La Fille de cuisine.

Le fou, la folle.

L’enfant.

Le maître ignorant.

La pionnière de l’extrême avenir.

Note (de la source).

Lydie Parisse, maître de conférences en littérature française habilitée à diriger les recherches en arts du spectacle à l'université de Toulouse 2, écrivaine et metteuse en scène, fait paraître deux ouvrages (rééditions) en parallèle de celui-ci. Nous vous renvoyons à ces liens vers d'autres articles de Fabula.

https://www.fabula.org/actualites/lydie-parisse-la-parole-trouee-beckett-tardieu-novarina_94249.php

https://www.fabula.org/actualites/lydie-parisse-mystique-et-litterature-l-autre-de-leon-bloy_94250.php