Lydia Davis, Writing, Reading and Translation/Lydia Davis, écrire, lire et traduire (Londres)

Institute of Modern Languages Studies, Londres

Lydia Davis, Writing, Reading and Translation/Lydia Davis, écrire, lire et traduire

Online study days organized by/Journées d’études en ligne organisées par

Institute of Modern Languages Research

(School of Advanced Study, University of London)

11-12 February 2021/11-12 février 2021

Keynote speakers/Conférenciers invités

Emily Eells, University of Paris 10-Nanterre

Jonathan Evans, University of Glasgow

11 February 2020

(13:30) Welcome by Jean-Michel Gouvard (University of Bordeaux Montaigne)

(13:45-14:45) Session 1: Keynote 1

Emily Eells, University of Paris 10-Nanterre

The Way by Swann’s : In-between the lines of Lydia Davis’s Proust

(15:00-16:30) Session 2: (Very)Short Stories

Claire Fabre-Clark, Université Paris-Est-Créteil

“Lydia Davis’s short stories : the (im)possibilities of fiction”

Ahlam Othman, Faculty of Arts and Humanities, BUE (Egypt)

Irony in the Microfiction of Lydia Davis’ Varieties of Disturbance (2007)

Lynn Blin, Université Paul Valéry Montpellier III

Coherence in Lydia Davis’ Can’t and Won’t (2015)

(16:45-17:45) Session 3: Lydia Davis and the French writers

Véronique Samson, Sorbonne Nouvelle Paris 3 University

Lydia Davis’s Flaubert

Ambra Celano, ILUM University

Lydia Davis and Maurice Blanchot: L’arrêt de mort

12 February 2021

(11:00-12:30) Session 4: Modernism and Modernity

Julie Tanner, Queen Mary, University of London

The shape of feeling: Lydia Davis and the novel after postmodernism

Elena Gelasi, University of Cyprus

Lydia Davis and postfeminism

Jean-Michel Gouvard, University of Bordeaux Montaigne

“The Cows”: Writing and Visual arts

(13:45-14:45) Session 5: Keynote 2

Jonathan Evans, University of Glasgow

Non-exhaustion in the work of Lydia Davis

(14:45-15:45) Session 6: Writing and Translation

Fredrik Rönnbäck, Sarah Lawrence College and University of California

Excess and Restraint: Lydia Davis as Author and Translator

Anna Zumbahlen, poet, University of Denver

Returning or Reawakening: Two Views of Swann’s Way in English

(16:00-16:45) Conclusion: A Talk with Lydia Davis

Moderator: Jonathan Evans, University of Glasgow

To conclude our study days, we will have the honour and the pleasure to welcome Lydia Davis, who had kindly accepted to talk with us live from the US.