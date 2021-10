Colloque

Luttes communes, stratégies divergentes : quelles relectures critiques en art ?

Tours, les 9 et 10 novembre 2021





Le champ français de l’histoire de l’art a vu se consolider de véritables corpus de théories et de pratiques questionnant les poncifs qui ont façonné, parfois implicitement, notre manière de penser et de donner à voir l’histoire de l’art. Cette pluralité d’outils critiques, témoin de la dynamique d’échanges entre les sphères universitaires, militantes et artistiques, a permis aux différent.e.s acteur.trice.s des mondes de l’art de se réapproprier les débats politiques et sociaux de la lutte contre les stéréotypes de classe, de race et de genre et d’engager une révision critique des fondements de l’histoire de l’art, de son écriture et des enjeux de pouvoir qui s’exercent au sein des institutions qui la pense et la diffuse. Ce colloque entend interroger la pluralité des stratégies qui contribuent au chantier de la relecture. Il s’agira ainsi d'explorer, au-delà des narrations dominantes et des pratiques hégémoniques, les autres territoires et récits qui contribuent à la fabrique de l’art et de son histoire.



Comité d'organisation



Louis Boulet, Doctorant (Université de Tours / InTRu et UQAM / Figura)



Fériel Dridi, Doctorante (Université de Genève)



Célia Honoré, Doctorante (Université de Genève)



Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences (Université de Tours / InTRu)





Comité scientifique



Maxime Boidy, Maître de conférences (UPEM / LISAA)



Maxime Cervulle, Professeur des Universités (Université Paris 8 / CEMTI)



Laurent Gerbier, Maître de conférences HDR (Université de Tours / InTRu)



Nataša Petrešin-Bachelez, Chercheuse indépendante et Responsable de la programmation culturelle à la Cité internationale des arts



Giovanna Zapperi, Professeur ordinaire (Université de Genève)





Programme du colloque



MARDI 9 NOVEMBRE



13h30 Accueil





14h Mot d’accueil



14h15 Maxime Cervulle (Université Paris 8 / CEMTI) – Conférence d’ouverture

Les damnés de la scène : des mobilisations contre le racisme dans le théâtre public



15h Clémence Rinaldi (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Le Salon des Femmes de l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs : entre stratégie de visibilisation et essentialisation des artistes femmes



15h30 Ariane Fleury (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Égalité de genre dans l’art contemporain en France : une étude de cas des stratégies et limites d’une action politique para-institutionnelle



16h Pause



16h30 Table ronde

« La place de femmes dans l'art : stratégies de lutte »

Deborah de Robertis (artiste) et Marie Docher (photographe et réalisatrice)

Modérée par Raphaële Bertho (Université de Tours / InTRu)



18h Fin de la première journée





MERCREDI 10 NOVEMBRE



9h Accueil





9h30 Théodora Domenech (ESAD Grenoble-Valence)

Le numérique et la réécriture du canon



10h Marion Cazaux (Université de Pau et des pays de l’Adour)

Vers une écriture communautaire de notre histoire de l’art



10h30 Pause - collation



11h Table ronde

« ‘Modernités plurielles’ ou ‘décolonisation des arts’ : comment sortir du canon occidentalo-centré par la galerie, la collection, l’exposition ? »

Olivia Breleur (Galeriste), Abdelkader Damani (Directeur du FRAC Centre-Val de Loire) et Mawena Yehouessi (Curatrice)

Modérée par Frédéric Herbin (ENSA Bourges)



12h30 Aline Caillet (Paris 1 Panthéon Sorbonne) – Conférence de clôture



13h30 Fin de la deuxième journée.