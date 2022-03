Le roman de César Aira, l’un des plus grands écrivains argentins actuels, Un episodio en la vida del pintor viajero (Un épisode dans la vie du peintre voyageur), publié en 2000 en Argentine et traduit en français en 2001, constitue le fil conducteur de cet ouvrage. Dans cette fiction inspirée d’un fait réel, Aira raconte le premier voyage en Argentine de Johann Moritz Rugendas, peintre allemand de la première moitié du XIXe siècle, soutenu par Alexandre de Humboldt, qui sillonna l’Amérique latine durant 20 ans et rapporta de ses voyages des centaines de dessins et de peintures. En 1838, accompagné du peintre Robert Krause, il traversa les Andes puis une partie de la pampa argentine, mais il fut victime d’une grave chute de cheval avant d’arriver à San Luis. Durant le trajet de retour vers le Chili, il aurait approché les Indiens de la région du sud de Mendoza. C’est cet épisode de la vie de Rugendas que Aira relate, à sa façon.

La première partie de cet ouvrage consiste en l’analyse textuelle du roman, à travers ses différentes thématiques. Parmi celles-ci figurent l’art en voyage, les liens entre écriture et peinture, la perception de la beauté et de la laideur. Ce périple fait d’épreuves et de découvertes se révèle être finalement un véritable voyage initiatique pour l’artiste. Dans la seconde partie, le roman de Aira est confronté aux faits vécus, tels qu’ils sont racontés dans les biographies de Rugendas et les témoignages de ses contemporains, ce qui est l’occasion d’une réflexion approfondie sur la dialectique entre fiction et réalité, sur la notion de vérité en littérature et sur les liens entre le vécu et sa mise en récit. À la fin de ce livre, le lecteur trouvera une biographie du peintre voyageur Johann Moritz Rugendas et deux entretiens inédits avec l’écrivain César Aira.

Lucile Magnin est agrégée d’espagnol et docteure en études hispano-américaines, spécialisée en littérature et histoire de l’art. Elle est l’auteure de plusieurs articles de recherche et chapitres d’ouvrages sur Johann Moritz Rugendas, publiés en France, en Allemagne, en Argentine et au Chili, et sur d’autres thématiques liées aux voyages des peintres européens en Amérique latine au XIXe siècle. Elle enseigne actuellement à l’université Savoie Mont Blanc à Chambéry.