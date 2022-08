Information publiée le 28 Juillet 2022 par Selina Follonier (source : Bochra et Thierry CHARNAY

La mort et le deuil dans les fictions pour la jeunesse

Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY (dir.), ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

L’enfant mourut.

La mort entra comme un voleur

Et le prit. – Une mère, un père, la douleur,

Le noir cercueil, le front qui se heurte aux murailles,

Les lugubres sanglots qui sortent des entrailles,

Oh ! la parole expire où commence le cri ;

Silence aux mots humains !

Victor Hugo, "Le revenant", Les Contemplations, Paris, Gallimard et LGF, 1965, p. 196.

Lire en ligne...

Sommaire

Dossier thématique

Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

Introduction

Danièle HENKY, UR 1337 Configurations littéraires, Université de Strasbourg

« Deuil, initiation et résilience, et leur inscription en littérature pour la jeunesse »

Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

« Les régimes de la mort et leurs figurations dans Once Upon A Time »

Marie-Agnès THIRARD, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

« Les contes de Mme d’Aulnoy : the land where noone dies ? »

Dorgelès HOUESSOU, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

« Pour une stylistique herméneutique de l’atténuation dans l’écriture de la mort : cas du conte



l’Ange de Hans Christian Andersen »

Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université Lille

« La relation des morts et des vifs dans le conte traditionnel »

Christiane CONNAN-PINTADO, TELEM EA 4195, Université Bordeaux Montaigne

« Se rire de la mort. De quelques joyeusetés macabres dans l’album pour la jeunesse »

Laurent BOZARD, Haute École de la Province de Liège, Belgique

« Faut pas pousser l’aïeul dans les glaïeuls : souvenirs des anciens dans l’album jeunesse »

Eléonore HAMAIDE-JAGER, Textes et cultures, Université d’Artois

« Mourir dans les camps, le dernier tabou en littérature de jeunesse ? »

Daniel ARANDA, (IUT de La Roche-sur-Yon, Université de Nantes - CREN

« Venger la mort par la mort : personnages d’enfants justiciers dans la littérature française pour la jeunesse entre 1914 et 1918 »

Laurent DÉOM, , ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

« La mort dans les romans de Serge Dalens »

Kveta KUNESOVA, Université Hradec Kralové, République Tchèque

« L’image de la mort dans la littérature québécoise de jeunesse : La fête des morts de Dany Laferrière »

Esther LASO Y LEON, LIJEL-UAM, Université d’Alcalá, Espagne

« Au-delà de la mort »

Éric MULLER, Labo 3L.AM, Le Mans université

« Du mal souffert à la némésis, diversité des figures de la mort chez Jules Verne »

Dorothée COOCHE-CATOEN, Textes et cultures, Université d’Artois

« Quand la mort s’exprime avec des mots d’enfant : le cas de Gilles Paris »

Julie GALLEGO, Université de Pau et des Pays de l’Adour

« Mort de la mère et deuil de l’enfant : de la prise de conscience à la reconstruction dans Autobiographie d’une Courgette, Ma vie de Courgette et Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill »

Milena ŠUBRTOVÁ, Université Masaryk, Brno, République tchèque

« La personnification de la Mort en littérature pour enfants »

Laurent BOZARD, Haute École de la Province de Liège, Belgique

Bibliographie générale, sélective et indicative sur le thème de la mort dans les albums

Varia

« Entre tradition et modernité : la saga Le Sorceleur – des contes populaires transposés dans le monde de la fantasy »

Marcela POUCOVA, Université Masaryk de Brno, République tchèque

Recension

Jean-François Vernay, Forteresses insulaires, Les éditions Sans Escales, 2022

Fanny DECHANET-PLATZ, Docteure en littérature française

Illustration du dossier réalisée par © Clara Lautré