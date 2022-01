Alors que de nombreux travaux ont éclairé la manière dont la référence à Molière, comme modèle ou repoussoir, nourrissait les théâtres nationaux dans la plupart des pays européens, on s’est moins attaché aux conditions et aux modalités de la diffusion de l’œuvre moliéresque hors de France. C’est à cette première réception, engagée du vivant du dramaturge, et dans le cadre de l’espace européen, qu’est consacré le présent numéro. Les 14 articles qu’il réunit montrent dans quels contextes (théâtre de cour, théâtre scolaire, spectacles proposés par des troupes ambulantes), par quels vecteurs, matériels, humains, politiques et économiques, selon quelles voies esthétiques (traduction, adaptation, hybridation de matériaux empruntés à Molière et à d’autres traditions spectaculaires…) mais aussi avec quels effets ou quelles conséquences (telles que la création d’une institution théâtrale ou d’un répertoire nationaux) s’opère une telle diffusion. En retour, la réception du dramaturge et de son œuvre en dehors de la France jette des lumières neuves sur la constitution des hiérarchies et du canon français.

Bénédicte LOUVAT est professeure de littérature française à la faculté des Lettres de Sorbonne Université. Spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle, elle a notamment participé à l’édition des Œuvres complètes de Molière dirigée par Georges Forestier et Claude Bourqui (Gallimard, 2010).

Claude BOURQUI est professeur de littérature française à l’université de Fribourg. Ses travaux portent principalement sur le théâtre du XVIIe siècle (édition des Œuvres de Molière, avec G. Forestier et B. Louvat, diverses monographies et éditions).

Fabrice CHASSOT est maître de conférences en littérature française du XVIIIe siècle à l’université Toulouse – Jean-Jaurès. Il a publié aux Classiques Garnier, en 2012, Le dialogue scientifique au XVIIIe siècle. Postérité de Fontenelle et vulgarisation des sciences.

