Adresse : Centre Wallonie-Bruxelles | Paris

Le samedi 20 novembre - 11h.

Rencontre conviviale avec deux romanciers qui présentent leur nouvelle parution

Au programme :



Un corps tropical de Philippe Marczewski (Inculte-Dernière Marge) - Prix Rossel 2021

Dans une ville du nord, un homme se découvre un imaginaire exotique en plongeant dans la piscine à vagues artificielles d’un parc tropical. Lorsqu’il accepte de livrer un colis à Madrid pour une cliente énigmatique, il poursuit une illusion de dépaysement dont il perd rapidement le contrôle ― mais l’a-t-il jamais eu ? Un corps tropical est l’histoire d’un candide contemporain, lancé malgré lui dans le tourbillon du monde. Une épopée absurde, désopilante, et qui porte un regard décapant sur les mirages peuplant nos imaginaires.



La fille sur un banc de Bernadette de Rache (Weyrich-Plumes du coq)

Que faire quand le hasard dépose, au pied de votre immeuble, le cadavre d’une jeune fille connue de toute la ville ? Lise ne se pose pas vraiment la question. À presque soixante ans, elle a suffisamment vécu pour peiner à s’émouvoir. Presque distraitement, elle laisse se dérouler à ses pieds, dans le plus grand désordre, les interrogations, les découvertes, les errances et les conclusions hâtives du jeune inspecteur chargé de l’affaire, Steve Bolland. Mais ce grand jeune homme taiseux, capable de tout assumer pour ne pas avoir à s’expliquer, va finir par la surprendre.

Brunch incluant boissons et viennoiseries.