LAGRASSE, DU 4 AU 14 AOÛT 2020

LIRE, LIER

Pas de banquet cette année. Comme tout le monde, nous avons dû renoncer à notre grand rendez-vous d’été.

Mais pas à partager avec vous ces moments de lectures, de réflexions, d’échanges, et parfois même d’étude, qui font depuis vingt-cinq ans le sel de nos août enchantés.

Alors du 4 au 14 août, si vous le souhaitez, nous vous retrouverons trois fois par jour, dans l’abbaye ou dans le village, sous le pont, sous la halle ou au fond du grand parc, avec les écrivains, les philosophes, les historiens, les cinéastes et les chercheurs qui se soucient, en cet été si particulier, de ce que peuvent lier encore, de l’un à l’autre, le livre et la lecture, et autour d’eux la parole et le partage…

mardi 4 août

22h à l’abbaye : La nuit du 4 août, avec Patrick Boucheron et Yann Potin

En 1789, la fameuse nuit du 4 août, qui prononça la fin des privilèges, faisait suite à la Grande Peur. On y allait pour parler du pain et des taxes, on y consacra surtout la liberté de chacun. Ça ne vous rappelle rien ?

Yann Potin et Patrick Boucheron sont historiens. Ils se connaissent bien. Yann Potin est spécialiste des archives, Patrick Boucheron – professeur au Collège de France – du Moyen-Âge italien. Ils ont ensemble dirigé et coordonné la grande Histoire mondiale de la France, parue au Seuil en 2017.

mercredi 5 août

midi sous le pont : Brut de poésie, Jacques Bonnaffé

Jacques Bonnaffé est comédien et metteur en scène. Il est originaire du Nord, et fidèle à notre Sud, qu’il fréquente amoureusement depuis des années. Mais son pays, territoire de coeur et de raison, c’est la poésie, qu’il sert avec une liberté et une fantaisie uniques. Sous le pont, les pieds dans l’eau – ou pas – il fait bondir les mots, leur musique, leurs images. Un vrai cinéma.

18h à l’abbaye : Manila Dream, Romain Bertrand

Pendant trois jours, l’historien Romain Bertrand, qui l’an dernier nous tint en haleine avec le prodigieux voyage presque achevé de Magellan autour du monde (Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan, Verdier 2020) vient nous raconter le procès que le Gouverneur des Îles du Ponant, Francisco de Sande, tint à Manille à la fin du dix-huitième siècle dans une bien incroyable affaire.

Romain Bertrand est historien. Il est directeur de recherche au Centre de recherches internationales (CERI, Sciences Po-CNRS). Spécialiste de l’Indonésie moderne et contemporaine et d’histoire globale, il a consacré de nombreux travaux à la question des dominations coloniales européennes en Asie du Sud-Est.

22h à l’abbaye : Soirée oiseaux. Attachés à ce qui tombe, Marielle Macé

Marielle Macé fait partie de ceux qui, pendant le confinement, ont été attentifs à ces chants d’oiseaux que l’on redécouvrait, au milieu des silences de la ville. Des fois, ça fait réfléchir.

Marielle Macé est spécialiste de littérature française. Normalienne et agrégée, elle enseigne la littérature à l’EHESS. Professeur invité à l’Université de New York, elle participe aux revues Critique (Éditions de Minuit) et Po&sie (Éditions Belin).

jeudi 6 août

midi sous le pont : Brut de poésie, Jacques Bonnaffé

18h à l’abbaye : Manila Dream, Romain Bertrand

22h à l’abbaye : Dialogues, Nastassja Martin

Son livre, Croire aux fauves, paru en octobre 2019 aux éditions Verticales, a été un des événements de la dernière rentrée. Elle y raconte son aventure, à la fin du mois d’août 2015, dans les montagnes du Kamtchatka. Sa rencontre avec un ours, et la lutte dramatique qui s’ensuivit, dans laquelle elle fut près de perdre la vie. Mais le livre est aussi le récit des failles et des doutes sur la place de chacun dans ce monde, hommes et bêtes, corps et esprits. Une interrogation profonde et forte, qui a connu une nouvelle résonance dans la crise sanitaire que le monde vient de traverser.

Nastassja Martin est anthropologue, diplômée de l’EHESS et spécialiste des populations arctiques. Elle est l’auteure d’un essai, Les Âmes sauvages. Face à l’occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, publié à La Découverte en 2016.

vendredi 7 août

midi sous le pont : Brut de poésie, Jacques Bonnaffé

18h à l’abbaye : Manila Dream, Romain Bertrand

21h à la Coop’art de Serviès en Val : Délirer, délier, Une nuit avec Jacques Bonnaffé

Dans le cadre incroyable de l’ancienne cave coopérative viticole du petit village de Serviès-en-Val, à 10 kilomètres de Lagrasse sur la route de Carcassonne, Jacques Bonnaffé et ses poèmes voyageurs nous donnent ce soir rendez-vous. Le peintre et sculpteur Philippe Aïni a choisi, il y a quelques années, de transformer ce temple viticole en galerie d’art. Le pari était un peu fou, mais chaque année Philippe Aïni propose des expositions de grande qualité, qui permettent de découvrir des artistes singuliers, souvent hors des modes et des marchés.

samedi 8 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : La corde des extases, Michel Jullien

Lecture d’un inédit.

Michel Jullien a publié en février dernier, juste avant que les librairies ne ferment, un très beau livre, Intervalles de Loire (Verdier) canotage littéraire au ras de l’eau, au fil du fleuve, dans le remous des sables, entre les îlots, sous les ponts. Le monde vu du fleuve, porté par le courant d’une langue pleine de sons, d’images et de ravissements.

22h à l’abbaye : Je vous parle d’un continent lointain, François Bon

Professeur de préhistoire à l’université de Toulouse, François Bon a dirigé le Centre de recherche français de Jérusalem. Il conduit des recherches en Europe et en Afrique sur les premières sociétés d’Homo sapiens, et mène plusieurs chantiers archéologiques, dans le sud de la France comme en Éthiopie. Ouvrages : Préhistoire, la fabrique de l’Homme (Seuil, 2009) ; Sapiens à l’œil nu (CNRS Éditions, 2019).

dimanche 9 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : Dénicheur d’oursons, Jean-Baptiste Harang

Jean-Baptiste Harang est un amoureux de la langue, des titres de romans et des premières phrases. On ne veut pas dire qu’il s’intéresse moins aux autres, celles qui suivent. Mais simplement qu’il a l’air de penser qu’une histoire commence toujours par un début, et qu’à y être, autant en faire le meilleur cas possible.

Il a publié onze livres, tous avec des titres impeccables et des premières phrases parfaites. On parlera de ça, et son dernier roman, Dénicheur d’oursons, paru juste avant le grand enfermement aux éditions Grasset.

22h à l’abbaye : Cinéma aux étoiles, 2 fois Madame Bovary

lundi 10 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : Permafrost, Eva Baltasar

Ce sera sûrement un des romans de la rentrée. Permafrost est son premier texte publié en France, traduit du catalan par Annie Bats pour Verdier. Eva Baltasar est une joyeuse découverte. Cette jeune écrivaine barcelonaise, qui publie aussi de la poésie, a connu avec Permafrost un très grand succès en Espagne, lors de sa sortie en 2018.

22h à l’abbaye : Cinéma aux étoiles, 2 fois Madame Bovary

mardi 11 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron.

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : Barbara Stiegler, interrogée par Mathieu Potte-Bonneville

Barbara Stiegler est philosophe. Elle enseigne depuis 2006 à l’université de Bordeaux, où elle est responsable pédagogique du master « Soin, éthique et santé ». Son livre Il faut s’adapter, Sur un nouvel impératif politique, paru au début de l’année 2019 chez Gallimard, fit événement. Elle était venue en parler à Lagrasse l’été dernier, pendant le Banquet du Livre.

À la fin de ce mois d’août, elle publiera Du cap aux grèves, Récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 – 17 mars 2020 aux éditions Verdier.

22h à l’abbaye : Lire Voltaire. Actualités des Lumières, Antoine Lilti

Antoine Lilti est directeur d’études à l’EHESS depuis 2011 et responsable de la formation doctorale et du master d’histoire. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé et docteur en histoire, il a dirigé la revue Annales, Histoire sciences sociales de 2006 à 2011. Il a publié : Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle (Fayard, 2005, traduction anglaise Oxford University Press, 2014), Figures publiques : l’Invention de la célébrité (Fayard, 2014) et L’Héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, Seuil, 2019.

mercredi 12 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron.

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : La Maison de Dulcinée, Christophe Pradeau

Né en 1971 à Saint-Yrieix-la-Perche, Christophe Pradeau enseigne la littérature à l’université Paris-IV. Il est l’auteur de trois romans très remarqués par la critique, La Souterraine (2005), La Grande sauvagerie (2010), Les Vingt-quatre portes du jour et de la nuit (2017), tous trois parus aux éditions Verdier.

22h à l’abbaye : Lire l’avenir, lire les signes. Une conversation entre philosophie et psychanalyse, Mathieu Potte-Bonneville et Stéphane Habib

Philosophe et spécialiste de la pensée de Michel Foucault, Mathieu Potte-Bonneville a travaillé plusieurs années à L’Institut français, où il a inventé et mis en place le concept de la Nuit des Idées. Il est depuis un an directeur du département du développement culturel du Centre Pompidou.

Stéphane Habib est psychanalyste et philosophe. Il enseigne à l’Institut des Hautes Études en Psychanalyse (Paris), et fait partie du comité de rédaction de la revue Tenou’a dirigée par Delphine Horvilleur. Il a publié, au début de cette année, Il y a l’antisémitisme, aux éditions Les Liens qui Libèrent et en poche chez Pocket, Faire avec l’impossible – Pour une relance du politique..

jeudi 13 août

midi sous le pont, sous la halle ou ailleurs : Espacer le temps : essais de cartographies parlées, Yann Potin et Patrick Boucheron.

Carte en main, une géographie mouvante, et émouvante, d’un côté à l’autre des ponts de Lagrasse.

18h à l’abbaye : L’éternel retour de la France éternelle, Jean-Claude Milner

Il n’y a pas cette année de Banquet du Livre à Lagrasse ? Il y a quand même Jean-Claude Milner. Il ne manquerait plus que ça !…

22h à l’abbaye : Cinéma, La fille au scooter, un film de Dima El-Horr

En présence de la réalisatrice.

vendredi 14 août

midi sous la halle : Rebonds, etc.

Que restera-t-il de ces onze jours passés ensemble ? Les distances barrières, ou le fil invisible qui nous aura unis ?…

Y a moins de monde, non, cette année ?…

19h à l’abbaye : Relire, Revenir, Mélanie Traversier

Historienne, comédienne, lectrice, auteure de plusieurs livres sur la musique et le genre, Mélanie Traversier est aussi une fidèle de Lagrasse et de ses Banquets.

