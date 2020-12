En ligne

Le 16 décembre 2020, Êmeline Baudet soutiendra sa thèse de doctorat intitulée

Lire et écrire un monde délié: poétiques africaines d'une gouvernance écologique

réalisée à la Sorbonne nouvelle sous la direction du Prof. Xavier Garnier

devant un jury composé de:

M. Xavier Garnier (directeur de thèse),

Mme Catherine Mazauric (présidente de jury),

M. Mamadou Ba (pré-rapporteur),

Mme Hélène Djoufelkit (AFD),

M. Alexandre Gefen (Paris III),

M. Felwine Sarr (Duke University).

*

Le roman africain donne à lire et expérimenter différents états de déliaison (écologique, sociale, politique) qui fracturent notre monde. Ces ruptures affectent non seulement les relations inter-personnelles, les spiritualités, les systèmes éthiques, mais aussi le lien à l’environnement. En prenant pour corpus un ensemble d’œuvres majoritairement issues d’Afrique subsaharienne, cette thèse envisage ces expériences de déliaison comme des symptômes de maux plus profonds que les institutions chargées de la gouvernance, qu’il s’agisse des États ou des instances internationales, savent nommer et quantifier, mais peinent à combattre.

Notre hypothèse est que la littérature, par le partage d’expérience qu’elle autorise, est susceptible de recréer du lien là où il a été brisé. À l’échelle de la fiction, ses stratégies narratives et stylistiques mettent en scène des manières de faire du lien au-delà de l’humain. Cette communauté élargie que créent les romans est la pierre angulaire d’une gouvernance écologique fondée sur la prise en compte de toutes les voix et la reconnaissance du rôle joué par l’Histoire et la mémoire.

La littérature joue alors un rôle éthique et politique, en invitant les lecteurs et lectrices à participer à ce mouvement de mise en commun d’un sens partagé à travers une nouvelle relationalité.

*

Vu le contexte sanitaire, la soutenance aura lieu en ligne, à partir de 9h.

Merci d'envoyer un mail à l'adresse emeline.baudet@sorbonne-nouvelle.fr pour recevoir une invitation le jour J.