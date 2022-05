Cette journée d’étude s’inscrit dans le prolongement d’un premier volet qui a eu lieu à Brest, le 3 décembre 2021.

Organisée en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale, elle vise à étudier un terrain peu connu des études dix-septiémistes, à savoir les représentations – dans les correspondances, « journaux », récits de voyages, mémoires – de l’expérience intime de la foi et de la spiritualité.

Ces représentations personnelles feront l’objet de différents questionnements : quel(s) rapport(s) au religieux (de la fascination au rejet) expriment-elles ? Quels liens entretiennent-elles avec la religion d’État ? De quels modèles d’écriture (Bible, littérature de piété, sermons, oraisons) s’inspirent-elles, sur le plan du fond comme de la forme ? Les discussions de cette journée réuniront une quinzaine d’enseignant·e·s chercheurs·euses et doctorant·e·s suisses et étranger·ère·s, issu·e·s de domaines de spécialisation transversaux – littérature, spiritualité et littérature religieuse, histoire moderne.

Voir le détail du programme et les modalités pratiques…

Possibilité d'assister à l'événement en ligne.

Écrire à arnaud.wydler@unifr.ch pour obtenir un lien de connexion à Teams.