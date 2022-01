Qui peut encore l'ignorer ? L’Université et la recherche sont depuis vingt ans un laboratoire privilégié de la transformation managériale des services publics. De la recherche en mode projet aux transferts de technologie, de Parcoursup aux frais d’inscription différenciés et du "management agile" au classement de Shanghai, le monde de la science a connu une transformation radicale, vers toujours plus de bureaucratie, d’autoritarisme, de court-termisme et de conflits d’intérêts. Cette évolution des institutions censées élaborer un discours de vérité va de pair avec le déploiement d’un jargon managérial fait de "coopétition", de "confiance aux acteurs", d’"expertise" et d’"indicateurs". Ce discours appelle encore et toujours une analyse critique, instruite de longue date par le Collectif RogueESR qui publie aujourd'hui aux éditions du Croquant Lingua Novæ Universitatis. Fragments d’un discours universitaire. Mais le procès ouvre aussi la voie à l’utopie d’une nouvelle parole universitaire qui serait placée sous le signe de l’exigence et de la liberté.