Au sommaire de la livraison d'octobre d'Acta fabula, Holt Meyer propose sous le titre "Kundera ou l’impossible biographie" un compte rendu de l'essai de Jan Novák, Kundera – Český život a doba [Kundera – Une vie tchèque et les Temps] publié à Prague en 2020 et resté inédit en français. Un livre de près de neuf‑cent pages qui couvre pour l’essentiel les "années tchèques" de Kundera entre 1929 et 1975, entre Brno et Prague, dont nombre d’aspects sont restés inconnus de ses lecteurs. La recension se donne aussi pour but "d’amorcer la communication entre divers champs culturels où se joue la réception de l’œuvre de Milan Kundera", en mettant le lecteur francophone au contact des débats qui ont entouré la publication de l’ouvrage de Novák, mais aussi de situer cette biographie en regard d'un autre projet éditorial français : la très singulière édition de l’Œuvre de Kundera dans la Bibliothèque de la Pléiade en 2011, suivie d’une édition augmentée en 2016.