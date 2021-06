Ligature-20,

Association "Livre d'artiste et art contemporain", 2021.

EAN13 : ISSN22700404.

Dans son vingtième numéro, la revue critique du livre d’artiste Ligature - édition artistique, littéraire, scientifique et théorique -, trace son chemin autour de la problématique de l’identification dans l’art et la littérature. Nous faisons retentir les cloches sur les airs de l’anonymat et du pseudonymat. Ainsi maintenons-nous avec persévérance une des lignes éditoriales annoncées l’année dernière.

C’est la période des années 1920 qui se révèle en pointillé dans les articles et matériaux réunis, comme si nous retournions cent ans en arrière en inversant le sens des aiguilles d’une montre.

Dans « Discours », la première rubrique de ce numéro, l’atmosphère revêtue de songes nocturnes romantiques fait surgir une énigme, celle des Veilles (« Nachtwachen ») de Bonaventura. L’universitaire et historien de l’art Otto Frank lève le voile sur ce pseudonyme, faisant naître maintes hypothèses autour de la paternité des Veilles, toujours inconnue. Cet article est illustré par un document visuel rare issu d’une lithographie de Lovis Corinth, dans l’édition berlinoise de 1925.

« Figures » la deuxième rubrique, fait référence à une « biographie des illustres » sous la plume de Hugo Ball (1927). Dans sa contribution « La vie comme mode d’expression », Maurice Cobden, collectionneur et chercheur, s’interroge sur les apparences multiples de Hermann Hesse. Maurice Cobden fait appel à une immense chaîne de portraits fugitifs de Hesse de la main de Serge Chamchinov. Ce dernier est en train de composer un nouveau volume de sa collection « Livre vertical », intitulé 99 expressions H. H. (2020), déjà préacquis par le musée du Livre et de l’Écriture de la Bibliothèque nationale allemande de Leipzig.

Le chercheur et bibliographe Siméon Biot réunit, dans son essai « Destin d’un livre couvert de mystère » (cf. rubrique « Livre »), des données sur l’ouvrage Dix fables, avec les dessins originaux de Jules Chadel et le texte édité par l’Imprimerie nationale à Paris en 1928. Ce livre-fantôme, dont les traces échappent aux voies habituelles de l’édition, est d’une rareté absolue. Une fois de plus, la revue Ligature apporte donc la preuve de l’existence d’une tradition ininterrompue du livre d’artiste unique en France.

À l’occasion du centenaire du recueil Ville occupée (« Bezette Stad », 1921), du poète avant-gardiste flamand Paul van Ostaijen, nous publions un article critique du traducteur, poète et essayiste Jan H. Mysjkin, « Être chaos et pouvoir créer ».

Les conceptions marquant le début du xxe siècle trouvent un autre écho dans le texte analytique « À Le Corbusier. Pour une structure universelle », d’Anna Samson, critique d’art. Le projet grandiose du Mundaneum à Genève, élaboré par Paul Otlet et Henri La Fontaine, a trouvé sa concrétisation dans les plans de Le Corbusier (1929), devenant matière à réflexion pour la création d’un nouveau livre d’artiste, Archi-Nucléus 2021. La revue édite un album graphique de quelques pages issues de ce livre.

Du nouveau : la revue renoue avec la question des relations entre le livre d’artiste et la poésie contemporaine. Un entretien avec la poétesse et écrivaine québécoise Louise Dupré présente sa vision sur l’idée de collaboration dans le livre d’artiste. Nous publions son poème, Clair-Obscur (2021), dans une mise en page originale de l’artiste du groupe Sphinx Blanc, allusion à la méthode des blocs noirs utilisée pour le poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard… par Ernest Fraenkel (1960). Par ailleurs, dans la même rubrique « Poésie », nous reproduisons en fac-similé six pages du manuscrit de Felip Costaglioli, son poème inédit Bapt[h]ème sur la thématique d’auto-identification. (Le Comité de rédaction)

Sommaire

Préface (ligne éditoriale du cahier n°20)

Première rubrique. « Discours »

Otto Frank : « Entre le pseudonymat & l’anonymat », Nachtwachen (« Les Veilles », 1804) de Bonaventura. Texte synthétique & bibliographique, extrait du texte de Nachtwachen (en allemand), une lithographie de Lovis Corinth (Berlin, 1925).

Deuxième rubrique. « Figures »

Maurice Cobden : « La vie comme mode d’expression ». Article analytique sur le livre d’artiste de Serge Chamchinov, 99 expressions H.H. (collection « Livre vertical », 2020), fait en référence sur le texte de Hugo Ball « Hermann Hesse. Sein Leben und sein Werk » (1927).

Troisième rubrique. « Livre »

Siméon Biot : « Destin d’un livre couvert du mystère ». Essai critique sur l’édition 1928, Ésope : Dix fables (Imprimerie nationale) avec les aquarelles de Jules Chadel. Extrait d’une fable en grec LE PÊCHEUR QUI JOUE DE LA FLÛTE (ΑΛΙΕΥΣ ΑΥΛΩN).

Quatrième rubrique. « Manuscrit »

Jan H. Mysjkin : « Être chaos et pouvoir créer ». Article critique sur Ville occupée (Besette stad) de Paul van Ostaijen, 1921. Deux pages manuscrites de Paul van Ostaijen. Présentation dans le cadre de l’exposition à Anvers Boem Paukeslag. Bezette Stad 100 ! (« Coup de cymbale. Ville occupée 100 ! »).

Cinquième rubrique. « Projet »

Anna Samson : « À Le Corbusier. Pour une structure universelle ». Article critique sur le projet du Musée mondial « Mundaneum » à Genève, 1929. Présentation du livre d’artiste Archi-Nucléus (collection « Bauhaus-XXI », 2021). Album des dessins (par S. Ch.) inspirés par les plans de Le Corbusier.

Sixième rubrique. « Poésie »

Louise Dupré : Clair-obscur (poème, 2021). « Quand le livre devient un poème habitable » (entretien avec la poétesse par A. Samson).

Felip Costaglioli : poème manuscrit sur le thème d’auto-identification Bapt[h]ème, inédit (2021).