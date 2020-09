Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle) 2020, n° 17:

"Les libertins et l’histoire"

sous la direction de Nicole Gengoux, Pierre Girard et Mogens Lærke

Paris, Classiques Garnier, coll. Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle), 2020

EAN : 9782406108757

388 p. — 39,00 €

Libertinage et philosophie est un espace ouvert au débat sur toutes les questions liées à la sécularisation de la pensée et des mœurs et à l'évolution et la diffusion d'une libre pensée.

Sommaire…

Résumés…