Robert Barsky nous présentera son dernier livre:

Clamouring for Legal Protection. What the Great Books Teach Us About People Fleeing from Persecution, paru chez Bloomsbury Publishing.



La recherche multidisciplinaire de R. Barsky combine la justice sociale, les droits de l’homme, les études sur les frontières et les réfugiés avec des aperçus littéraires et artistiques sur le sort des migrants vulnérables. Il a publié de nombreux ouvrages et ses livres sur les sans-papiers, les réfugiés et les milieux de Noam Chomsky et Zellig Harris ont été traduits en 14 langues. Il a également participé activement à plusieurs projets de recherche nationaux et internationaux.



R. Barsky s’appuie sur le travail effectué au cours des 15 dernières années dans une revue transfrontalière nommée AmeriQuests: Narrative, Law and Society, qu’il a lancée en tant que Canadian Bicentennial Professor invité à Yale. La nouvelle revue électronique en libre accès appelée Contours (https://contours.pubpub.org) est hébergée en collaboration avec le Knowledge Futures Goup du MIT, sur la plateforme Media Lab du MIT. Elle se concentre sur les représentations artistiques du franchissement des frontières à travers un espace d'exposition numérique associé à une revue savante.



La causerie aura lieu à 17h et sera précédée à 15h de l'ouverture d'une exposition d'œuvres du photographe afghan réfugié Ramin Afshar dans la Grange du Clos, organisée par le Collectif Asmvc (Accueil Solidaires des Migrants en Val de Cher)



Les activités du Clos des Bernardines sont soutenues par la Région Centre Val-de-Loire et Communauté de Communes Val de Cher Controis.