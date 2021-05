Letteratura ragione represso. L' eredità critica di Francesco Orlando

Colloque international

Chaîne Youtube: Seminario d'Interpretazione Testuale

https://www.youtube.com/channel/UC2QiH2K5A0DPOnNJC-tumlw

Pise, 6-8 mai 2021

GIOVEDÌ 6 MAGGIO, ORE 9:00

Saluti e apertura dei lavori:

Alessandra Lischi DELEGATA DEL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI PISA PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Roberta Ferrari DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA

Gianpiero Rosati PRESIDE DELLA CLASSE DI LETTERE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Presiede e introduce: Paolo Tortonese UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3

Relazioni:

Alfredo Stussi SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA - EMERITO, Francesco a Pisa negli anni della Normale

Raffaele Donnarumma UNIVERSITÀ DI PISA, La formazione di compromesso. Sull'estetica di Francesco Orlando

Aurélie Gendrat SORBONNE UNIVERSITÉ, La ricezione di Francesco Orlando in Francia: un tentativo di chiffonnage

GIOVEDÌ 6 MAGGIO, ORE 15:00

Presiede e introduce: Mariolina Bertini UNIVERSITÀ DI PARMA

Relazioni:

Federico Corradi UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L'ORIENTALE”, Francesco Orlando e il Barocco. Tra Rousset e Matte Blanco

Francesco Pigozzo UNIVERSITÀ ECAMPUS, La letterarietà dei discorsi fattuali: il caso delle memorie personali

Iacopo Leoni UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L'ORIENTALE”, Referenti, codici e ritorno del represso nel romanzo francese tra le due guerre

VENERDÌ 7 MAGGIO, ORE 9:00

Presiede e introduce: Guido Mazzoni UNIVERSITÀ DI SIENA

Relazioni:

Walter Siti SCRITTORE, Come si digerisce un maestro fuori moda

Fabien Vitali CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL, La doppia scommessa. Per e malgrado Lampedusa

Andrea Accardi UNIVERSITÀ DI PISA, “non colui che perde”: un approccio orlandiano alla Divina Commedia

Carlo Ginzburg SCUOLA NORMALE SUPERIORE - EMERITO, Pascal “al servizio dell'irreligione”

VENERDÌ 7 MAGGIO, ORE 15:00

Presiede e introduce: Carla Benedetti UNIVERSITÀ DI PISA

Relazioni:

Alessandra Ginzburg PSICOANALISTA, Francesco Orlando dalla repressione all'inconscio non rimosso di Matte Blanco

David Quint YALE UNIVERSITY, The Belatedness of the Thought of Francesco Orlando

Valentino Baldi UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, L'identificazione emotiva

Valentina Sturli SORBONNE UNIVERSITÉ, Le figure dell'invenzione: una ricerca incompiuta di Francesco Orlando

SABATO 8 MAGGIO, ORE 9:00

Presiede e introduce: Massimo Fusillo UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Relazioni:

Guido Paduano UNIVERSITÀ DI PISA, Francesco Orlando e la drammaturgia musicale

Cristina Savettieri UNIVERSITÀ DI PISA, Storicità ed epoche nell'opera di Francesco Orlando

Luca Danti UNIVERSITÀ DI PISA, Le figure del ciarlatano: una ricerca potenziale di Francesco Orlando

Romano Luperini UNIVERSITÀ DI SIENA, Qualche considerazione conclusiva.