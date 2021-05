Campus Condorcet et MSH Paris Nord

Les Vendredis du music-hall

Héritiers, héritages du music-hall (XVIIIe - XXe siècles)

17.09.21 ; 01.10.21 ; 22.10.21; 12.11.21; 10.12.21

Animé par une perspective épistémologique, le séminaire « Les Vendredis du music-hall. Héritiers, héritages du music-hall (XVIIIe – XXe siècles) » propose d’ouvrir un chantier de recherche sur le music-hall, en explorant les racines historiographiques de ce divertissement, dans le contexte euro-américain, et sur une large période comprise entre les prémices des cafés-spectacles au XVIIIe siècle jusqu’au music-hall du XXe siècle. Articulé autour de trois principales acceptions du music-hall (en tant que lieu, spectacle, objet patrimonial) et trois enjeux méthodologiques (documenter, identifier, contextualiser) , cette manifestation scientifique souhaite impulser une recherche collective et fédérer un premier groupe de chercheurs et chercheuses spécialisé.es ou en voie de spécialisation sur ce domaine d’étude.

PROGRAMME

Vendredi 18 juin (9h30 à 18h30) / Centre de colloques – Campus Condorcet

• Pauline Beaucé, Université Bordeaux Montaigne

Les Wauxhalls français à la fin du XVIIIe siècle : projets, aménagements et offre spectaculaire

• Élisabeth Pillet, Université Montpellier 2

Vaudeville, Caveau, goguettes, cafés chantants : des lieux et leurs chansons

• Émeline Rotolo, Archives nationales/EPHE

Sur les pistes du music-hall aux Archives nationales

• Olivier Roueff, CNRS

Le Jazz-band à travers les lieux de spectacle : principes de variation d’un dispositif et méthodes d’observation sans vision

• Sandrine Dubouilh, Université Bordeaux Montaigne

L’architecture des salles de music-hall. Quelques éléments pour saisir les caractéristiques d’une typologie et ses variations

• Stéphane Tralongo, Université de Lausanne

L’espace « moderne » du music-hall : de l’architecture de la fluidité au spectacle de la vélocité

Vendredi 17 septembre (14h à 18h30) / MSH Paris Nord – Salle 413

• Laurence Rey, BNF

Sources et ressources sur le music-hall au département des Arts du spectacle de la BnF

• Agnès Curel, Université Jean Moulin Lyon 3

De la fête foraine au music-hall ? Quelques éléments de réflexion sur la circulation des spectacles de curiosité

• Violaine François, Université Paul-Valéry Montpellier 3

De l’auteur.e à l’interprète : ce que le music-hall fait à la chanson

• Elena Mazzoleni, Université de Bergame

Les spectacles des Hanlon-Lees et des Martinetti : le music-hall franco-américain à l’origine du marché du divertissement théâtral (1860-1920)

Vendredi 1er octobre (14h à 18h30) / MSH Paris Nord – Salle 413

• Romain Piana, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Jean-Claude Yon, École Pratique des Hautes Études - Université PSL

La Scala, un café-concert laboratoire du pré-music-hall ?

• Pauline Girard et Séverine Montigny, Bhvp

Les Sources de l’histoire du music-hall à la Bibliothèque historique de la ville de Paris

Vendredi 22 octobre (14h à 18h30) / MSH Paris Nord – Salle 413

• Claudia Palazzolo, Université Lumière-Lyon 2

Le Ballet de Music-Hall à l’Exposition de 1900, un outil de médiation culturelle ?

• Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Une mémoire qui flanche : le patrimoine sonore du music-hall français (1900-1970)

• Nathalie Coutelet, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Enjeux et particularités de la mise en scène au music-hall

• Olivier Cariguel, historien-chercheur-indépendant

Les Expériences des “fakirs de music-hall” : un art de pacotille ?

Vendredi 12 novembre (14h à 18h30) / MSH Paris Nord – Salle 413

• Hélène Marquié, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Une fabrique de la modernité chorégraphique : Des revues aux avant-gardes, des avant-gardes aux revues

• Joëlle -Andrée Deniot, Université de Nantes

Joséphine Baker, la star entre deux traditions du music-hall

• Camille Khoury, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Titre à venir

• Pierre Philippe-Meden, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Le « Fonds Arts du cirque » : une source pour l’histoire du music-hall

Vendredi 10 décembre (14h à 18h30) / MSH Paris Nord – Salle 413

• Pascale Goetschel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le music-hall : une culture audiovisuelle du second XXe siècle en francophonie

• Fanny Beuré, Université de Lorraine

Les danseurs excentriques dans la comédie musicale hollywoodienne classique

• Olivier Goetz, Université de Lorraine

Titre à venir

MODALITES PRATIQUES

Inscription par mail obligatoire (jauge limitée)

contact et réservation : paillet.camille@gmail.com

Lien vers le programme détaillé : https://www.mshparisnord.fr/event/seminaire-les-vendredis-du-music-hall/2021-06-18/