Adresse : Maison de l'Amérique latine. 217 Bd Saint-Germain, 75007 Paris

INSTITUT DU TOUT-MONDE - Paris, Maison de l'Amérique latine, mardi 29 mars 19h

Dans le cadre de son cycle pluridisciplinaire « Penser la Caraïbe, penser le monde », l'Institut du Tout-Monde vous convie mardi 29 mars 2022, 19h à la Maison de l'Amérique latine, à une soirée exceptionnelle autour de l'un des écrivains majeurs de la littérature antillaise d'aujourd'hui, Corinne Mencé-Caster (professeure de linguistique hispanique en Sorbonne), alias Mérine Céco, pour une séance qui dressera le panorama d'une œuvre en devenir, à la fois singulière et fondamentale dans le paysage littéraire caribéen.



En quelques romans, Mérine Céco a réussi ces dernières années, à imprimer la marque d'une écriture qui semble forer dans le réel antillais contemporain, prenant la suite de la créolité selon des accents et des reliefs inédits jusqu'alors. Nous interrogerons Corinne Mencé-Caster sur les soubassements et les repères de son imaginaire créateur, de son regard d'observatrice d'une société, en somme de ses univers d'écrivaine. Nous aborderons également l'autre versant de ses écrits, à savoir ses ouvrages de linguistique et notamment, sa toute dernière publication en date, Pour une linguistique de l'intime. Habiter les langues (néo)romanes, entre français, créole et espagnol (Classiques Garnier, 2021).



Soirée présentée par Loïc Céry (ITM).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.