Adresse : Université libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgique)

Programme du cycle 2021-2022 des Rendez-vous Perelman (Université libre de Bruxelles) : "Imaginer, représenter, argumenter"



Ce cycle thématique se compose de cinq événements : une séance inaugurale, trois conférences et la "Journée Perelman des Jeunes chercheurs", qui sont organisés à l'Université libre de Bruxelles tout au long de l’année académique 2021-2022.



Ces conférences seront également retransmises en direct via Zoom (inscription auprès de Lucie Donckier : lucie.donckier.de.donceel@ulb.be)



Calendrier



1) Conférence d'ouverture : "La fonction de l’imagination. À la croisée de la rhétorique et desneurosciences" (le 3 décembre 2021)



Conférenciers : Salvatore di Piazza (Eikos, Università Degli Studi di Palermo) et Bernard Dan (Médecine et FSPE Université libre de Bruxelles)

Modérateurs : Emmanuelle Danblon (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles) et Benoît Sans (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles / STL, Université de Lille)



2) Conférence : "Esthétique du politiquement correct : genèse et actualités dans les désaccords contemporains" (le 4 février 2022)



Conférencier : Isabelle Barbéris (Mcf HDR en Lettres et arts à l’Université de Paris, membre du comité de rédaction de la revue Cités)

Modérateur : Sébastien Chonavey (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles)



3) Conférence : "Apprendre à chacun l’art de fonder sa propre rhétorique (F. Ponge) : la création littéraire à l’université ou l’art d’inventer une nouvelle rhétorique" (Le 22 février 2022)



Conférencier : Violaine Houdart-Merot (Professeure émérite à CY Cergy Paris Université) Modérateur : Benjamin Sevestre-Giraud (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles /CPAF, Aix-Marseille Université)



4) Conférence : "Entre mythe, cauchemar et intrigue: les discours conspirationnistes au prisme de la fiction" (le 26 avril 2022)



Conférencier : Julien Cueille (Professeur agrégé de philosophie, chargé de cours à l’Université de Montpellier-3, docteur en études psychanalytiques)

Modératrice: Lucie Donckier de Donceel (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles/Università Degli Studi di Palermo)



5) Journée Perelman des jeunes chercheurs (le 24 juin 2022) : appel ci-joint et en ligne sur le site du GRAL



Comité d'organisation :



Lucie Donckier (UniPa/ULB)



Sébastien Chonavey (ULB)



Benjamin Sevestre-Giraud (AMU/ULB)