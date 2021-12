Les présences d’Hervé Guibert

Journées d’études, Université Humboldt de Berlin, 17–18 décembre 2021



L’année 2021 marque le quarantième anniversaire de la découverte de la maladie dont l’écrivain Hervé Guibert a fait un des piliers de son écriture et qui l’a conduit à se suicider il y a trente ans : le sida. À l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Guibert, ces journées d’étude seront l’occasion de revisiter cet auteur dont l’œuvre ne se limite pas au lien entre écriture et maladie. Les deux journées (17 et 18 décembre 2021) viseront à reconsidérer l’importance de l’œuvre guibertienne et à interroger son impact sur le présent. Guibert a utilisé des formes d’expression très variées et parfois expérimentales, testant les limites du bon goût : en tant qu’auteur de journaux intimes et de romans autofictionnels, pratiquant la photographie, la vidéographie et l’écriture littéraire, il a décrit ses propres amours et sa vie sexuelle, sa maladie et sa mort à venir. Guibert a procédé d’une manière particulièrement provocante mais aussi touchante, car il s’est fait le cœur de son écriture, s’est exposé au public dans les médias et a brouillé la frontière entre faits et fiction jusqu’au bout. Même si les textes de Guibert nous semblent encore familiers en raison de leur proximité dans le temps, ils peuvent pourtant nous apparaître déjà étrangers, dans la mesure où ils décrivent les excès pandémiques d’une infection pour laquelle la médecine n’a toujours pas trouvé de traitement efficace ou de vaccin, mais seulement des thérapies d’accompagnement. Les textes les plus connus de Guibert, écrits entre 1989 et 1991, se focalisent sur cette infection. En revanche, les textes qui ne décrivent pas la maladie du sida, éclipsés par ces œuvres, méritent d’être redécouverts.



Dans ce contexte, il est temps de procéder à un nouvel examen de son œuvre : dans quelle mesure Guibert pose-t-il des diagnostics sur son époque ? Dans quelles lignes de tradition s’inscrit-il ? Quel.le.s auteur.e.s et textes a-t-il lui-même influencés ? Quelle est la place que réserve la critique actuelle à son œuvre ? En quoi consiste son actualité ? Pourquoi, comment et par qui Guibert est-il actuellement lu ? Son œuvre peut-elle changer la façon dont nous voyons le présent, qui plus est marqué par une autre pandémie ? La façon dont Guibert décrit l’épidémie du sida, la prise en charge des patient.e.s et la puissance de l'industrie pharmaceutique, peut-elle encore nous renseigner sur la façon dont nous traitons la pandémie de corona aujourd’hui ?



Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de ces deux journées. Les journées d’étude se dérouleront en distanciel.

PROGRAMME



VENDREDI, 17 DÉCEMBRE



14h00 Daniel Fliege : Introduction

14h15 Andrés Franco-Harnache : Rupture référentielle : le simulacre photo-littéraire chez Suzanne et Louise d’Hervé Guibert

15h00 Fabio Libasci : Vers une poétique de l’amour et une politique de l’amitié ( T., V., M., et quelqu’un d‘autre)



15h45 Pause café



16h15 Bruno Blanckeman : Hervé Guibert : écrivain infecte ?

18h00 Jayrôme C. Robinet : lecture de textes choisis d’Hervé Guibert à l’Institut Français (Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin – infos : https://www.institutfrancais.de/fr/berlin/event/die-gegenwartigkeit-von-herve-guibert-19417)





SAMEDI, 18 DÉCEMBRE



09h00 Arnaud Genon : Esquisse d’une réception critique de l’œuvre d’Hervé Guibert en deux moments : 1990 / 2001

09h45 Daniel Fliege : « Une sueur d’absolu » : Fou de Vincent entre désir et dégoût



10h30 Pause café



11h00 Mariarosa Loddo : Plus qu'un journal : (re)lire Hervé Guibert à partir de Le mausolée des amants

11h45 exposés d’étudiant.e.s.