Les Nuits de Paris in extenso



10 et 11 mars 2022



Comité d’organisation : Hélène Boons, Linda Gil, Françoise Le Borgne et Pierre Testud



Jeudi 10 mars

Introduction du colloque par Pierre Testud et Linda Gil



Session 1 : Écrire la Nuit

Présidence : Dominique Triaire



Qin Lu (Sorbonne université), « Deux visages de la Nuit. Une lecture croisée de Rétif de la Bretonne et Edward Young »

Hélène Boons (Université de Pau), « L’espion qui m’aimait : la trace de Pidansat de Mairobert dans Les Nuits de Paris »

Lucien Derainne (Université de Strasbourg), « La clarté de la nature dans l’écriture des Nuits de Paris »

Session 2 : Mœurs et vie parisienne

Présidence : Franck Salaün



Claude Klein (Société Rétif de La Bretonne), « Des billards aux cafés, ou la tentation d’un tableau des mœurs »

Claude Jaëcklé-Plunian (Société Rétif de La Bretonne), « Le Spectateur-nocturne, spectateur de théâtre »

Projection d’un épisode de l’adaptation cinématographique des Nuits de Paris par Charles Brabant

Vendredi 11 mars



Session 3 : Esthétique et technique narrative des Nuits de Paris

Présidence : Linda Gil



Hélène Cussac (Université Toulouse-Jean Jaurès), « De l’attention à la participation : Rétif ou le corps sensoriel des Nuits »

Henri Portal (Sorbonne université), « ‘La ressemblance était parfaite’. La ressemblance dans Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne »

Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne), « Lanternes magiques : Les Nuits de Paris comme laboratoire dramaturgique »

István Cseppentő (Université de Budapest), « Anecdotes et chronique révolutionnaire : la technique du récit dans les deux dernières parties des Nuits de Paris »

Session 4 : Les morales du spectateur

Présidence : Jennifer Ruimi



Nicolas Brucker (Université de Lorraine), « La nuit éveillée : Epiménide spectateur »

Pierre Testud (Société Rétif de La Bretonne), « Le pouvoir de l’écrivain dans Les Nuits de Paris »

Yuki Ishida (Université de Kobé), « Un narrateur moralisateur : le mal, la vertu et le bonheur dans Les Nuits de Paris »

Conclusion du colloque