Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

Samedi 18 septembre 2021

4 rue des Irlandais, Paris 5e

Salle Athéna

9h15 : Accueil des participants

9h30-10h : Introduction

10h-11h45 : Le corps et le féminin dans Les Sœurs Vatard

Modération : Lucie Nizard

Anton Hureaux (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : « Les Folies-Bobino : poésie de la prose et politique du corps »

Pierre-Jean Dufief (Université Paris-Nanterre) : « Huysmans, peintre des chairs dans les Sœurs Vatard »

Marie Portier (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : « Portraits d’ouvrières ou de femmes ? Classe, genre et stéréotypie dans Les Sœurs Vatard »

11h45-13h : Lectures huysmansiennes

Modération : Eva Le Saux

Jean-Marie Seillan (Université de Nice-Sophia Antipolis) : « Physiologie du gnan-gnan huysmansien »

Jean-Pierre Bertrand (Liège Université) : « Flaubert lecteur des Sœurs Vatard »

13h : Buffet