Les iconothèques d’écrivain·e·s contemporain·e·s (1980-aujourd'hui)

Colloque conjoint HANDLING-ALN|NT2

Montréal (UQAM) - 7 & 8 avril 2022, local D-R200



Troisième volet d’un cycle de conférences entamé en janvier 2021, le colloque a pour objectif d’interroger la notion d’iconothèque d’écrivain·e à l’époque contemporaine, en lien avec les contextes historiques, sociaux et culturels. La question du geste de collecte d'images, notamment numériques, sera en premier lieu soulevée, mise en lien avec des pratiques de stockage et d’exposition innovantes en regard des siècles passés. Mais l’on se demandera également: quel rôle l’espace physique et la matérialité de l’image jouent-ils dans le quotidien d’un·e écrivain·e du XXIème siècle et quels sont les modes de dissémination de leur contenu ? De même, alors que l'intérêt des chercheur·e·s et du public pour les pratiques intermédiales et interartiales est au plus haut, quelles peuvent être les fonctions ainsi que la portée des iconothèques dans et pour la création littéraire ? En outre, et en lien avec la démultiplication de pratiques littéraires hétérogènes empruntant de multiples formes et supports, comment le concept d’iconothèque se voit-il déployé au XXIe siècle, dans un monde d’écrans et de réseaux ?



Cet événement est organisé dans le cadre du programme de recherche HANDLING (projet ERC - bourse n°804259), avec l’aide de l’Institut INCAL de l’UCLouvain, et en partenariat avec la Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques (ALN/NT2).



PROGRAMME :



/Première journée - jeudi 7 avril 2022/



9h : Accueil des intervenant·e·s et participant·e·s

9h30 : Introduction - "A, B, C de l'iconothèque contemporaine" par Anne Reverseau, Bertrand Gervais & Corentin Lahouste



Présidence des séances de la matinée : Gabriel Tremblay-Gaudette



10h : Session 1 - L'iconothèque et ses diffractions poétiques multimédiatiques



- Jeff Barda (Université de Manchester) & Philipe Charron (UQAM): "Jeux d'images: dispositifs et enquêtes dans les pratiques poétiques contemporaines"

- Marine Riguet (Université de Reims Champagne-Ardenne): "Les cueilleurs-tisseurs: pratiques de l'image poétique sur YouTube"

[11h15: Pause café]



11h30 : Session 2 - Portées sociétales de l'iconothèque au XXIe s.



- Allan Deneuville (Paris 8-ArTeC/UQAM): "All@Place_Beauvau: David Dufresne et la mise à l'écrit des images de violences policières"

- Spyridon Simotas (Université de Virginie): "Formes esthétiques et postures masculines en désordre chez Philippe De Jonckheere"

[Temps de midi]

14h15 : Session 3 - L'œuvre-iconothèque - potentialités (du) numérique(s)

Présidence : Sophie Marcotte



- Servanne Monjour (Sorbonne Université): "#AlerteMarilyn: l'icono-graphie selon Anne Savelli"

- René Audet (ULaval): "Le dialogue texte-image des bots dans la pratique artistique d'Isabelle Gagné"

- Bertrand Gervais (UQAM): "Une iconothèque virtuelle: Anouk A. de Karoline Georges, entre figure et personnage de synthèse"

[16h: Pause café]



16h15 : Corentin Lahouste (UCLouvain) & Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain): "Les bureaux-écrans des écrivain·e·s contemporain·e·s. Retour sur une enquête exploratoire"



17h: Corentin Lahouste, Anne Reverseau & Lisa Tronca: Présentation et lancement de l’exposition Bureaux-écrans d’écrivain·e·s. Coulisses numériques de la création



/Deuxième journée - vendredi 8 avril 2022/



9h30: Accueil



10h : Session 4 - De l'iconothèque à l'œuvre (I)

Présidence : Jessica Desclaux

- Pauline Basso (UCLouvain): "Les corps d'écrivains face à leurs archives (Claude Simon, Michel Butor)"

- Valérie Cavallo (Paris 8): "De l'inspiration à leur mise en abyme, Hervé Guibert et les images"



[11h15: Pause café]



11h30 : Session 5 - De l'iconothèque à l'œuvre (II)

Présidence : Marcela Scibiorska



- Lucie Houdu (Université d'Artois): "Iconothèques et processus créatif: collecte, agencement et manipulation des images, la construction poétique à l'œuvre chez Tony Harrison"

- Helena Van Praet (UCLouvain): "«Ce qui manque aux faits»: L'iconothèque comme historiographie personnelle dans Nox d'Anne Carson"



[Temps de midi]



14h-16h : Session 6 - Paroles d'auteur·e·s: les iconothèques par celleux qui les font

Table ronde animée par Bertrand Gervais



Pierre Ménard (FR) - Michaël Trahan (QC) - Valérie Cordy (BE)



16h15-16h45: Discussion générale conclusive menée par Anne Reverseau et Jessica Desclaux (FNRS/UCLouvain)



___



Comité d'organisation :



Bertrand Gervais (UQAM)

Corentin Lahouste (UCLouvain)

Alexandra L Martin (UQAM)

Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain)