Maison de la Francité, Bruxelles

Les iconothèques d'écrivains. XXème siècle (1920-1980).

15 et 16 septembre 2021

Maison de la Francité

rue Joseph II 18

1000 Bruxelles

Journées d'étude organisées par Anne Reverseau et Marcela Scibiorska

(UCLouvain - HANDLING)

L’histoire littéraire se construit généralement autour du texte et du livre; en ce sens, les bibliothèques des écrivains sont reconnues en tant qu’environnements intimement liés à la création littéraire. Pourtant, bon nombre d’auteurs et d’autrices s’entourent tout aussi volontiers d’images de natures diverses, qu’ils amassent, classent ou affichent selon des dispositifs variables. Terme contemporain, l’« iconothèque » recoupe des réalités diverses : le magasin d’images du xixe siècle, mais aussi la collection, le stock, et plus récemment le répertoire ou la base de données. Ces journées de réflexion auront pour objectif d’interroger, en lien avec les contextes historique, social et culturel, la notion d’iconothèque d’écrivain entre 1920 et 1980, dans la sphère francophone. Il s’agit de penser les iconothèques sur le mode des bibliothèques, en tant qu’espaces de conception d’œuvres littéraires, refuges, musées ou encore lieux symboliques, pour confronter le caractère concret de l’iconothèque à sa dimension imaginaire.

Cette manifestation constitue le deuxième volet des journées d’études « Iconothèques » du programme de recherche ERC HANDLING, après une première rencontre à Paris sur les images du XIXe siècle et de la Belle époque (École du Louvre, décembre 2020) et une troisième rencontre à Montréal, en 2021, sur les iconothèques d’écrivains contemporains.

*

Programme

Mercredi 15 septembre 2021

9h00 Anne REVERSEAU et Marcela SCIBIORSKA

Accueil et introduction

9h45 Olivier LUGON

« Une collection d’images pour les autres ? Nicolas Bouvier iconographe professionnel »

10h25 Luc VIGIER

« Autour des murs d’images d’Aragon »

11h20 Frédéric ACQUAVIVA

« Banques d’images et braquages créatifs chez Isidore Isou et Gil J Wolman »

12h00 Fabrice FLAHUTEZ

« Qu’est-ce que le lettrisme d’Isidore Isou fait à Henri Matisse, Jean Cocteau, Vincent Van Gogh et d’autres ? »

14h15 Yves CHÈVREFILS-DESBIOLLES

« Voyager. Perdurer. Les valises bibliothèque-de-travail et les valises-archives de Christian Dotremont »

14h55 Philippe DEWOLF

« André Balthazar et le Daily-Bul, une iconothèque iconoclaste »

15h35 Gwendoline MORÁN DEBRAINE

« Achille Chavée au service des vocations artistiques »

16h30 Alain KORKOS

« Tentative de rencensement des images dissimulées dans La vie mode d’emploi de Perec »

17h30 Entretien avec Muriel PIC, chercheuse et autrice, sur les stocks d’images et la poétique du montage (par Anne REVERSEAU et Corentin LAHOUSTE)

19h00 Dîner littéraire avec Muriel PIC

Jeudi 16 septembre 2021

10h00 Michel MURAT

« Le surréalisme, ou l’enfance des images »

10h40 Patricia SUSTRAC

« L’iconothèque bretonne de Max Jacob »

11h35 Serge LINARÈS

« Cocteau et la rémanence des images »

12h15 Martine CRÉAC’H

« Donner à voir. Images des murs de Paul Eluard »