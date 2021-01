ENS de Paris (en ligne)

« Pas d’icône sans son lieu d’inscription, de fabrique ou de stockage, sans son iconothèque. » (Philippe Hamon, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Corti, 2001, p. 33) L’iconothèque est l’« emplacement réservé au stockage de documents-images (gravures, photos, etc.) répertoriés et classés en vue de leur utilisation. » (Trésor de la langue française informatisé) Pour traiter des bibliothèques d’images, des « dossiers iconographiques », des « répertoires d’images » – ou plus largement des « iconothèques », selon un terme d’archivistique – composés ou simplement utilisés par les écrivains, trois journées d’études allant du romantisme à nos jours sont organisées dans trois pays (la France, la Belgique, le Canada) en 2021 et 2022. Ce cycle de rencontres s’ouvre par une comparaison entre les iconothèques d’écrivains et d’artistes. Pour ce faire, l’École du Louvre et l’ITEM s’associent le temps de cette manifestation au programme de recherches HANDLING, dirigé par Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain), financé par l’ERC.

PROGRAMME

9h30 Accueil

9h45 Jessica DESCLAUX (UCLouvain/Erc Handling) et François-René MARTIN (École du Louvre/ ENSBA/ Item)

Introduction

Créer et collecter des images

10h00 Ségolène LE MEN (Université Paris-Nanterre)

Iconothèques graphiques dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle

10h30 Pierre WAT (Université Paris 1)

L’iconothèque et ses secrets chez John Constable

11h00 Agnès SANDRAS (BnF)

L'iconothèque Zola constituée par Henry Céard : du panorama à la brouette

11h45 Pause

De l’iconothèque à l’œuvre

12h00 Pierre-Marc DE BIASI (CNRS/Item)

Flaubert : de l'illustration à l’illusion, le parti pris immatériel des images

12h30 Dominique PETY (Université de Savoie)

L’iconothèque des Goncourt : circulation des images et genèse de l’écriture

13h00 Pause

L’iconothèque comme musée personnel

14h30 Sarah HASSID (École du Louvre, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

L’iconothèque de Paul Chenavard (1807-1895) : une collection d’estampes et de photographies au service d'une vision décadente de l’histoire de l’art ?

15h00 Lillie FAURIAC (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/HICSA)

Fabrication d’un musée idéal : les outils et les pratiques de Gustave Moreau

15h30 Laurence BROGNIEZ (Université Libre de Bruxelles)

Préraphaélisme et « produits dérivés » : du musée imaginaire au home de l’artiste. Le cas des symbolistes belges

16h15 Pause

Répertoires d’images chez les modernes

16h30 Laurence CAMPA (Université Paris-Nanterre)

Les années d’apprentissage de Guillaume Apollinaire : la genèse du regard

17h00 Sylvie RAMOND (Musée des Beaux-Arts de Lyon/ ENS de Lyon)

Les images de Joseph Cornell : répertoire et matériaux

18h00 Fin des travaux