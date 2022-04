Les Flaubert à Croisset. Vie quotidienne et reconstitution (3D) de leur maison détruite

Adresse : Mairie de Canteleu (76), Place Jean-Jaurès, salle des mariages

Journée d’études du samedi 21 mai 2022



9h - 12h / 14h15 - 17h. Entrée libre



Matin :

Session modérée par le professeur Yannick Marec



Accueil (Mélanie Boulanger, maire de Canteleu)



Introduction (Yvan Leclerc et Guy Pessiot, organisateur de la journée)



La maison dans la vie privée bourgeoise au XIXe siècle (Michelle Perrot, historienne)



Architecture domestique ou évolution de la distribution d’une maison bourgeoise au XIXe siècle (Anne Debarre, architecte et historienne de l’architecture)



La maison de Flaubert, à Croisset, dans le réseau des maisons d’écrivains (Bénédicte Duthion, présidente régionale des Maisons d’écrivains)



Midi : déjeuner possible au restaurant Le Carreau des Halles, Marché d’intérêt national (MIN), avenue du Commandant Bicheray. Inscription au repas : amis.flaubert.maupassant@gmail.com



Après-midi

Session modérée par Annie Le Brun, adjointe au maire de Canteleu



La propriété des Flaubert, son histoire, sa description, son achat en 1844, son évolution (Daniel Fauvel, président de la Société libre d’émulation de Seine-Maritime)



La destruction de la maison en 1881, la distillerie, l’achat du pavillon et les usines qui vont suivre (Joël Dupressoir)



Les plans et la maquette virtuelle 3D proposés de la maison reconstituée (Guy Pessiot avec Bertrand Camillerapp, Pierre-Antoine Sahuc, professeurs, et les élèves architectes de l’ENSA de Normandie)



Conclusion : Le projet de la Métropole à Croisset (Laurence Renou, vice-présidente Culture de la Métropole Rouen Normandie)